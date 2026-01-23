España no se queda un mes sin amoxicilina, el problema de suministro afecta solo a una presentación hospitalaria

Circula en redes sociales una publicación de X que asegura que la ministra de Sanidad deja a España un mes sin amoxicilina, el antibiótico más utilizado. Es una exageración: no se ha lanzado una alerta sanitaria ni hay un desabastecimiento general. Existe un fallo de suministro que afecta a una presentación intravenosa para uso hospitalario y existen alternativas con los mismos principios activos, tal y como informan a VerificaRTVE el ministerio de Sanidad, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF).

"Alerta sanitaria: Mónica García deja a España un mes sin amoxicilina, el antibiótico más utilizado. Siempre mirando al paciente, ¿verdad ministra?", leemos en el mensaje de X difundido el 21 de enero. La publicación comparte un enlace a un artículo de un medio digital con el siguiente titular: "Mónica García deja a España un mes sin amoxicilina, el antibiótico más utilizado". El texto añade que "los expertos recuerdan que no todas las alternativas son intercambiables de forma inmediata".

Un problema de suministro puntual y sin alerta sanitaria En el listado de problemas de suministro activos de la AEMPS podemos comprobar que aparece la presentación de amoxicilina/ ácido clavulánico para solución inyectable y perfusión del laboratorio Reig Jofre. Se detalla que esta falta se prolongará desde el 19/01/2026 hasta el 16/02/2026 y que "existe/n otro/s medicamento/s con los mismos principios activos y para la misma vía de administración (sic)". Diego Pernas, responsable de comunicación de la AEMPS, asegura a VerificaRTVE que la agencia hace un seguimiento de problemas de suministro, pero que "entran dentro de la normalidad y que no tienen un impacto real ni para la ciudadanía ni para los profesionales sanitarios". Este caso concreto, asegura, "no afecta a la amoxicilina que consumimos todos los ciudadanos, la que nos indica el médico de cabecera y que compramos en una oficina de farmacias". Eduardo Ramírez, farmacéutico del área de divulgación científica del CGCOF, aclara a VerificaRTVE: "La AEMPS no ha emitido una alerta, sino que hace una actualización constante de problemas de suministro". Ramírez explica que, cuando un laboratorio detecta posibles dificultades en la producción o distribución de un medicamento, "está obligado a informar con antelación a la AEMPS para que adopte medidas reguladoras que aseguren que un paciente no interrumpa su tratamiento". Insiste en que "afecta a solo una presentación de solución inyectable para vía intravenosa y que es de uso hospitalario". ““ El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, asegura en su cuenta oficial de X que se trata de un "bulo", que "no hay desabastecimiento de amoxicilina" y lo considera "un alarmismo injustificado a partir de una mentira en el titular". Añade que "existen otros preparados con mismo principio activo y con la misma vía de administración que se pueden administrar".

El impacto es bajo o nulo y existen alternativas La AEMPS califica el problema de suministro de "nulo o bajo impacto porque existen alternativas: otros medicamentos con los mismos principios activos y para la misma vía de administración". Pernas añade que no supone ningún problema más que a las oficinas de las farmacias hospitalarias que tendrán que solicitar el producto a otra marca comercial". El CGCOF también aclara que "no supone una interrupción terapéutica porque existen otras presentaciones que tienen exactamente los mismos principios activos, con la misma dosis y también para administración intravenosa". Según la AEMPS, "existen tres medicamentos que pueden sustituirlo y que están comercializados": Amoxicilina/ ácido clavulánico 1.000 mg/ 200 mg polvo para solución inyectable y para perfusión EFG de la compañía Normon

Amoxicilina/ ácido clavulánico 1.000 mg/ 200 mg polvo para solución inyectable y para perfusión EFG de la compañía Fresenius Kabi

Amoxicilina/ ácido clavulánico 1.000 mg/ 200 mg polvo para solución inyectable y para perfusión EFG de la empresa Sandoz Sanidad señala a VerificaRTVE que, según la AEMPS, "hay disponibilidad para cubrir la totalidad de la demanda por lo que se considera que todos los pacientes hospitalarios que necesiten este medicamento podrán tener su medicación". Además, añade que "existen 52 presentaciones para perfusión con los mismos principios activos, con distintas dosificaciones, que podrían usarse por indicación de los servicios de farmacia de cada hospital si llegara a ser necesario". La ciencia explora cómo garantizar alimentos seguros sin abusar de los antibióticos y otros químicos