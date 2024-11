'SuperBollo', una superheroína lesbiana en un "universo repleto de protagonistas transmaricabollo"

Hace cuatro años, en 2020, el colectivo Parole de Queer publicó SuperBollo contra la L.E.F.A., un cómic reivindicativo que revertía el rol clásico del superhéroe desde el feminismo y lo queer. Y en el que participaban 11 artistas de España, México, Argentina y Canadá. Ahora el personaje regresa en una nueva aventura: SuperBollo contra el Código Binario (Kaótica libros), con guion de Parole de Queer (Áles Torres & Irene Sala) y dibujos de la ilustradora y muralista Galletamaria (María Martínez)

Y para empezar, preguntamos a sus guionistas cómo nació y qué Parole de Queer. “Parole de Queer surge en el año 2009. Veníamos de Barcelona, de vivir el movimiento transmaricabollo, el movimiento posporno, de conocer a Paul Preciado, Annie Sprinkle, Judith Butler o Donna Haraway, de experimentar la gran efervescencia “queer” que se dio en esta ciudad a principios de los 2000. En un momento dado, Áles e Irene, tuvimos la necesidad de reflejar y compartir estas vivencias y todo lo que se estaba gestando en ese mundo disidente”.

Fue entonces cuando decidieron publicar la revista Parole de Queer: “La editorial del primer número, publicado el 15 de abril de 2009, comenzó justo en un homenaje a todo esto: “Nosotras hemos visto cosas que no creeríais. Maratones post-porno en Galaxias Contemporáneas, deliciosas “queerruptions” en Estrellas Okupadas, nosotras que hemos visto a Judith Butler, Donna Haraway y a nuestro maravilloso Paul B. Preciado…todos estos momentos no se perderán en el tiempo…” Y justamente ese ha sido el espíritu de Parole de Queer, ser un archivo en tiempo real de la acción y la producción de las minorías de género y sexuales. Y que todas esas prácticas y discursos queden registrados y perduren”.

“Con siete números en la calle creemos que, Parole de Queer, se ha convertido en un referente de las teorías queer, transfeministas y antiespecistas en el Estado español. Y ha contado con la participación de filosofes, escritores o artistes como Paul B. Preciado, Itziar Ziga, Del Lagrace Volcano, Shu Lea Cheang, Catia Faria, O.R.G.I.A, Lazlo Pearlman, Annie Sprinkle, PostOp o Sayak Valencia, entre muches otres”, añaden las guionistas.

“Porque al final estos productos mainstream tienen la necesidad de luchar contra el otro. Y para ese capitalismo y patriarcado, las bolleras, maricas, trans también somos la otredad, los otros y nunca nos enfrentaremos contra les afines . Así que a SuperBollo había que buscarle un archienemigo que no fuera una persona concreta, sino que debía luchar contra una estructura, un sistema y el régimen que nos oprime a las disidentes de género y sexuales, cómo no, es el patriarcado. En el primer volumen lo llamamos L.E.F.A. (liga exterminadora de feminazis antisistema) y en esta segunda aventura lo hemos apodado el Código Binario”, concluyen las guionistas.

“Además, queríamos visibilizar ya con el mismo nombre que la protagonista era lesbiana –continúan-. No queríamos medias tintas, ni que hubiese ninguna duda al respecto . Y una vez decidimos todo esto, quisimos buscarle un villano a su altura. Enseguida descartamos enfrentar a nuestra SuperBollo contra los villanos habituales en los géneros de fantasía o ciencia ficción afines al capitalismo y patriarcado cómo por ejemplo un animal (Godzilla, King Kong), extraterrestres (Alien, ET, Depredador) u otras nacionalidades (rusos, árabes, chinos)”.

Y como no hay ningún superhéroe sin un gran supervillano, preguntamos a las guionistas quién es el malvado de esta segunda entrega: “En esta ocasión SuperBollo y sus amigues se enfrentarán al Código Binario. Una malvada corporación que opera a nivel mundial para someter y “normalizar” a mujeres cis heteros y disidentes . En esta segunda entrega, el mal se ha sofisticado un poco. Para ello nos hemos inspirado en narrativas distópicas y películas como 1984, Un mundo Feliz, La naranja Mecánica, Robocop. Así el malvado Código Binario ha modificado a manadas de hombres voluntarios para crear a los Normalizadores , máquinas de mutación genética que se dedican a dar caza a todas aquellas personas que no están de acuerdo con el régimen normativo”.

En cuanto a sus secundarios favoritos, Galletamaria destaca: “Amo a De la Ziga Volcano , porque tiene un power que no se lo aguanta y a W.I.T.C.H porque, aunque no lo sabe, como la mayoría de las periodistas, tiene un superpoder imprescindible para La Peora”.

“Este barrio autogestionado –añade la ilustradora-, es un reflejo de proyectos de centros sociales, cooperativas, centros liberados, asambleas de barrio, eventos y locales queer con los que he convivido y otros que les Parole me contaban. Crearla ha sido un viaje en busca de referentes, una mezcla de vivencias, visitas, preguntas e investigación ”.

Galletamaría no solo ha recreado al personaje sino también su universo y el barrio en donde transcurren sus aventuras: “La Peora es el barrio utópico, alejado de la norma, transfeminista, antiespecista, antifascista, antiracista y divertidísimo que inventaron Parole de Queer y en el que a mí me encantaría vivir. Un lugar alejado de los horrores que nos persiguen como disidentes y construido como refugio y hogar de un amplio espectro de identidades queer”.

Preguntamos a Galletamaria si cree que hacen falta más referentes queer como SuperBollo: “Como en cualquier otro ámbito, claro que hacen falta, aunque solo sea por justicia histórica . Recuerdo a Nazario más desde el underground y las primeras cosas que veía con ojos sorprendidos, Alison Bechdel que vino después y últimamente cosas de Tillie Walden, Jillian y Mariko Tamaki, Julie Maroh, Kabi Nagata, Teresa Castro, Xulia Vicente, Femiñetas, etc. pero me siguen faltando cosas, claro”.

“Dentro del espectro queer caben muchas realidades”

En cuanto a su estilo, Galletamaria asegura: “Me cuesta mucho definirlo, pero creo que tengo un estilo hacia el cartoon naturalista, trabajado en un 2D de líneas suaves pero de contornos marcados. Yo vengo del graffiti y de la ilustración así que creo que está fuertemente marcado por eso. Me preocupaba sobretodo que el dibujo acompañara coherentemente al texto, había escenas muy complejas de guión que requerían arquitecturas fantásticas, muchos personajes y una narrativa frenética”.

“El próximo reto –continúa la dibujante-, quizá sea evitar la literalidad, pero de momento, me conformo con que les lectores no se pierdan. Por otra parte, uno de los pilares del cómic es que dentro del espectro queer caben muchas realidades, por lo que estar alerta a lo que eso supone ha sido todo un reto. Trabajar el diseño de personajes no normativos sin caer en estereotipos manidos es uno de los desafíos que más me motiva como dibujante”.