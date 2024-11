RTVE no ha eliminado esta entrevista al alcalde de Algemesí, es falso

Circula en X una grabación del programa La Hora de la 1 de TVE en la que la presentadora Silvia Intxaurrondo entrevista en directo a José Javier Sanchís, alcalde de Algemesí, municipio valenciano afectado tras el paso de la DANA. En su intervención, el edil afirma que sigue "esperando" la llamada de la Delegación del Gobierno. Los mensajes que adjuntan este fragmento afirman que Televisión Española ha eliminado esta grabación de sus archivos y redes sociales. Es falso. RTVE mantiene la emisión en la que se entrevistó a Sanchís el 5 de noviembre tanto en sus redes sociales como en el servicio de streaming de la Corporación, RTVE Play.

"Vaya borran esto de los archivos de RTVE, pues nada como se que a veces los pobres tienen errores, ¡Se lo he recuperado!", dice un mensaje compartido más de 7.000 veces en X. La publicación adjunta una grabación de dos minutos y seis segundos en la que la presentadora Silvia Intxaurrondo entrevista en directo para el programa La Hora de la 1 de TVE a José Javier Sanchís, alcalde de Algemesí, uno de los municipios valencianos afectados tras el paso de la DANA. En este vídeo, el edil explica: "Yo recibí una llamada al mediodía diciendo que estaban atentos al río, que se iban a reunir y que al acabar la reunión me volverían a llamar. Es esta la hora en que estoy esperando esa llamada. Y esa llamada fue de la Delegación de Gobierno". Otro mensaje compartido más de 4.500 veces en la misma red social difunde el mismo fragmento y añade: "El alcalde de Algemesí revela que el Gobierno conocía el riesgo de que el río se desbordase antes de la DANA pero no le avisaron: "Delegación del Gobierno me dijo que se iban a reunir y me llamarían, sigo esperando". RTVE ya ha borrado el vídeo de sus redes".