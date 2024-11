RTVE no ha publicado este mensaje relacionando la DANA en Valencia con la destrucción de presas

Nos habéis consultado a nuestro servicio de WhatsApp por una publicación de Facebook atribuida a Radiotelevisión Española que asegura que la causa de la DANA en Valencia es la demolición de presas. Es un bulo. Se trata de un perfil que suplanta la identidad de RTVE para difundir la falsa narrativa que relaciona esta catástrofe con la destrucción de embalses.

Nos habéis remitido a nuestro WhatsApp un post de Facebook del 10 de noviembre que aparece publicado en un grupo con el logotipo y el nombre de RTVE. La publicación adjunta una imagen con el siguiente texto: "Todos los expertos coinciden: Las 26 presas que se demolieron en Valencia entre 2020 y 2024 son la causa de la catástrofe vivida que ocasionó enormes pérdidas humanas y materiales".

Este perfil de Facebook suplanta a RTVE

RTVE no ha publicado este mensaje que relaciona falsamente la DANA en Valencia con la destrucción de presas. Se trata de un grupo de Facebook que suplanta la imagen de Radiotelevisión Española utilizando su nombre y su logotipo. Esta cuenta no guarda relación con el perfil oficial de RTVE en Facebook. Como puedes comprobar en la imagen inferior, RTVE cuenta en esta red social con 1 millón de seguidores, mientras que el grupo que suplanta a la Corporación tiene 5720 miembros. Por otro lado, RTVE creó su perfil de Facebook el 4 de febrero de 2009 mientras que el sitio web falso se creó el 17 de febrero de 2021. También aparece el nombre y apellido del "administrador" de este grupo de Facebook, no obstante, en la cuenta de RTVE no aparece ningún nombre propio en el apartado de "Transparencia de la página". Otro elemento que nos debe hacer sospechar de esta cuenta es que redifunde publicaciones con enlaces ajenos a la Corporación. RTVE no redifunde contenidos de terceros en Facebook, solo comparte información propia.

En VerificaRTVE hemos constatado que el contenido que difunde este grupo sobre la destrucción de presas no está publicado en el perfil de Facebook de RTVE ni en su página web. Los mensajes de redes que afirman que los daños de la DANA en Valencia son consecuencia de la destrucción de presas, embalses y azudes difunden una falsa narrativa que ya te hemos desmentido en VerificaRTVE. El secretario general de la asociación AEMS Ríos con Vida, César Rodríguez, nos explica que estas inundaciones han estado provocadas porque el episodio se ha registrado "en el borde de La Planada de Valencia, no ha venido como en otras ocasiones por la costa". Según indica este experto, la violencia de las precipitaciones se debe al "calentamiento del Mediterráneo, que da lugar a fenómenos más bruscos y violentos en la zona". Rodríguez también señala que "uno de los aspectos fundamentales que explica los daños personales y materiales es la construcción, la urbanización, de zonas de inundación, encima de barrancos".