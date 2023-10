No hay quiniela buena del Premio Nobel de Literatura porque todas están absolutamente ciegas. Cuando se habla de que Mircea Cartarescu, Lyudmila Ulitskaya, Anne Carson, Ngugi Wa Thiongo, Maryse Cond o Margaret Atwood son ‘favoritos’ para el galardón más prestigioso de la Literatura no hay más guía que lo que algunos apuestan en las casas de internet o los propios deseos de cada cual. Por eso, cuando mañana, a las 13:00 h, se anuncie el nombre del nuevo galardonado, solo un puñado de personas sabrán con antelación el fallo.

El Nobel de Literatura es el resultado de las preferencias de un ‘club de lectura’ muy particular, el de los miembros de la Academia Sueca de la Lengua. Creada en el siglo XVIII, con su homóloga francesa como referente, la institución tiene encomendada velar por la idioma sueco y elaborar su diccionario. Pero el testamento que en 1895 firmó el filántropo Alfred Nobel universalizó su influencia para siempre.

¿Cómo es el proceso para llegar al Nobel de Literatura? Dieciocho miembros (11 hombres y 7 mujeres) proponen y recogen propuestas de otros ganadores y otras academias. Nadie puede autoproponerse. Tras un primer corte, profesores ilustres y otros escritores reducen a 20 a la lista y, a finales de mayo, solo a 5. Durante el verano, los académicos estudian y elaboran un informe de los candidatos para debatirlo posteriormente, y elegir por votación al ganador final.

El sistema, por imperfecto, parcial, o escorado en su naturaleza escandinava que parezca, funcionaba en su hermetismo y la lista de nominados de cada año no se publica hasta 50 años después. Las últimas actas desclasificadas, las de 1972, revelaron que la Academia estuvo a punto de otorgar ex aequo con Günter Grass, el Nobel que finalmente obtuvo solo Heinrich Böll, un Nobel simbólico por tratarse del primero para la lengua alemana tras la II Guerra Mundial. Cuando a Böll le dieron la noticia de su premio, su primera reacción fue: “¿Yo solo y no Grass también?”.