La Real Academia Sueca ha concedido el Premio Nobel de Física 2023 a Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L' Huillier por sus descubrimientos en la dinámica de los electrones, que han permitido desarrollar "métodos experimentales que generan pulsos de luz de attosegundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia". Un attosegundo es una unidad de tiempo equivalente a la trillonésima parte de un segundo.

"Agostini, Krausz y L'Huillier han demostrado una manera de crear pulsos de luz extremadamente cortos que pueden usarse para medir los rápidos procesos en los que los electrones se mueven o cambian de energía", asegura la institución sueca, quien explica que "las contribuciones de los galardonados han permitido investigar procesos tan rápidos que antes eran imposibles de seguir".

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv“