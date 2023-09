El cuerpo de Cristo, de Bea Lema, ha sido galardonado este sábado en el Weird Market con el Premio Proyecto Corto Movistar Plus+. Se trata de una adaptación al lenguaje cinematográfico del cómic homónimo realizado por la propia autora. La obra que trata cuestiones como la salud mental y la religión recibe así un espaldarazo que se plasma en la adquisición de sus derechos de emisión por parte de Movistar Plus+ y un importe de 9.000 euros durante el plazo de 2 años (número ilimitado de pases), siendo el primer año en exclusividad para el citado canal. Además, la obra se estrenará oficialmente en la edición 2024 o 2025 de este Weird Market.

Este mercado engloba además el festival de cortometrajes de WFest, donde Miracasas, un corto suizo (en coproducción con Francia) de Raphaëlle Stolz y Augusto Zanovello, se ha llevado el premio al mejor corto internacional. El húngaro A World in Chaos, de David Crisp, ha sido elegida la mejor obra europea; y la valenciana Todo Está Perdido, de Carla Pereira y Juanfran Jacinto, ha tirunfado en el apartado nacional.



Además, se han concedido dos menciones especiales, una en internacional para Slow Light de Katarzyna Kijek y Przemyslaw Adamski (Polonia-Portugal) y otra en nacional para la también valenciana Becarias de Marina Donderis, Núria Poveda y Marina Cortón.



El público, por su parte, ha dado un premio ex aequo; La gran cita de Conej, de Pablo Río, y Sandwich Cat, de David Fidalgo, han compartido el favor de la audiencia en categoría nacional. El concurso internacional en cambio ha visto como los espectadores se decantaban por el corto portugués (en coproducción con Francia y Reino Unido) Ice Merchants de João Gonzalez. Esta cinta es una de las más galardonadas durante esta temporada, logrando incluso una nominación para los Premios Oscar de Hollywood.

Servir como escaparate para el talento incipiente es una de las líneas maestras del evento y muestra de ello es reconocimiento al mejor proyecto de serie de joven creador que ha ido a parar a Sacha de Keila Cepeda. De este modo, la obra obtiene una acreditación gratuita para la siguiente edición de Annecy-MIFA (acreditación profesional MIFA).

Premios de RTVE a los mejores videojuegos

Dentro del palmarés hay un apartado destacado para videojuegos que concede RTVE. En este 2023 los ganadores han sido: American Arcadia de OUT BLUE GAMES (España), Premio RTVE Interactivo al Mejor Proyecto de Videojuego; Atlas Negro: Infernum de NIGHT COUNCIL STUDIO (España), Premio RTVE Interactivo al Proyecto de Videojuego; y Camper Van: Make it Home de MALAPATA STUDIO (España), Premio RTVE Interactivo al Videojuego Weird Plus.

Las tres distinciones son concedidas por el departamento de Medios Interactivos de RTVE y ahora pueden ser presentados a la Dirección de Interactivos de RTVE.

La cita, celebrada en Valencia, consolida un año más su apoyo al sector y recibe el respaldo de la industria con más de 440 acreditados. Una cita referente con un carácter multidisciplinar que acoge largos, cortos, series, webseries, proyectos transmedia, videojuegos, cómics y juegos de mesa.

La 15ª edición de Weird Market está coorganizada por el Instituto Valenciano de Cultura, adscrito a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. Cuenta también con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Valencia y la Diputación de Valencia; la participación del Ministerio de Cultura y Deporte, el IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno), Acción Cultural Española a través del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) y el ICAA; el patrocinio de À Punt, HP y Tenerife Film Commission; el apoyo de Barreira Arte + Diseño, AVEPA, Animat, Tangram Solutions, La Liga de la Animación Iberoamericana, Movistar Plus + y RTVE, entre otros.