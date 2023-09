Científicos, premios Nobel, exrepresentantes de la Unión Europea y cerca de 60.000 ciudadanos han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y a la vicepresidenta primera y ministra de Economía y Hacienda en funciones, Nadia Calviño, así como a varios comisarios europeos en la que urgen a una inversión de 25.000 millones de euros de aquí a 2030 para acometer una "revolución alimentaria sin precedentes" que apueste por las proteínas sostenibles y libres de origen animal.

Decenas de políticos, activistas y científicos, entre los que se encuentran tres premios Nobel, han pedido a la Comisión Europea (CE) una "revolución alimentaria" para convertir a Europa en líder en la producción de proteínas libres de origen animal por sus beneficios medioambientales y socioeconómicos.

La iniciativa, coordinada por el grupo ecologista RePlanet, apuesta por una implementación plena de proteínas sostenibles en el sector alimentario, que podría crear hasta 9,8 millones de empleos verdes en todo el mundo de aquí al año 2050.

Entre los firmantes figuran varios ex altos cargos de la UE: el ex vicepresidente de la CE para la Agenda Digital de Europa (2010-2014) Neelie Kroes; la excomisaria europea para la Acción Climática, Connie Heedegard; el ex comisario de medio Ambiente, Océanos y Pesquerías, Janez Potocnic; la ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Cambio Climático, Christiana Figueres; y los premios Nobel Sir Roger Penrose, Nobel Richard Roberts y Sheldon Glashow.

Convertir a Europa en líder de las protenías sostenibles "Estamos pidiendo invertir en la transición proteica para convertir a Europa en líder de las proteínas sostenibles, como los alimentos de origen vegetal, la fermentación de precisión, y la carne y los lácteos cultivados", señala la misiva. Según explica el documento, la agricultura y la ganadería "son la mayor causa de pérdida de biodiversidad y culpable de hasta un tercio de la emisión de gases de efecto invernadero". Frente a ello, la producción sostenible de proteínas "tiene el potencial de desplazar a las formas más dañinas de ganadería, a una velocidad y escala inimaginables".

Reducción de un 92% de los efectos de la carne en el clima En concreto, la carta explica que el cambio hacia las proteínas sostenibles podría reducir "hasta en un 92% los efectos de la carne en el clima", y que la inversión en esta industria ofrece un mayor potencial de descarbonización que las inversiones directas en energía limpia. Desde el punto de vista ecológico, esta transición "haría posible recuperar espacio natural a una escala sin precedentes y podría ayudar a recuperar hábitats vitales y reducir los niveles de carbono". No obstante, la misiva asegura que el mayor beneficio es "la resistencia inigualable" de esta industria ante las crisis, la inestabilidad y fragilidad de las cadenas de suministro del actual sistema alimentario.