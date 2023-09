Domino colombiano en las nominaciones a los Grammy Latinos 2023. Camilo, Karol G y Shakira, con siete nominaciones cada uno, son los artistas con más opciones de premio, a los que también concurrirán como grandes favoritos el argentino Bizarrap, con seis, o el español Pablo Alborán, con cinco.

Cinco son igualmente el número de candidaturas que acumulan el puertorriqueño Bad Bunny, la argentina María Becerra, el colombiano Feid y la mexicana Natalia Lafourcade, según ha desvelado este martes la Academia Latina de la Grabación en una retransmisión desde Sevilla, sede este año también de su gran gala el 16 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones.

Las nominaciones a mejor canción del año son: "Amigos", de Pablo Alborán y María Becerra; "Ella baila sola", de Eslabón Armado y Peso Pluma; "Music sessions, VOL.53", de Shakira: BZRP; "NASA", de Alejandro Sanz y Camilo; "Si tú me quieres", de Fonseca y Juan Luis Guerra; "TQG", de Karol G y Shakira; "De todas las flores", de Natalia Lafourcade: "Ojos marrones", de Lasso y Sebastián Yatra y "Acróstico". de Shakira

La semana latin Grammy incluye la Gala a la Persona del Año, la Presentación de los Premios Especiales, el almuerzo Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase —que reconoce a los nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista— y una recepción para los nominados, entre otros.

Es la la primera vez que la ceremonia viaja fuera de EE.UU. Los Grammy Latinos implican también varios eventos de la llamada 'Semana Latin Grammy', del 12 al 16 de noviembre, todos en la capital andaluza. La retransmisión será producida por TelevisaUnivision en colaboración con RTVE.

La llegada de los Grammy forma parte de un acuerdo de patrocinio de tres años con la Junta de Andalucía y la Academia ha confirmado que el año que viene no se celebrarán en Sevilla, pero se ha mostrado abierta a que se celebren en Málaga.