El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha invitado este lunes a “todos los partidos” a sumarse al acto del Partido Popular el próximo domingo en Madrid contra una eventual amnistía y ha añadido: “Confiamos en que pueda acudir algún socialista”. Vox, por su parte, ha rechazado participar.

"Hago invitación expresa a todos, socialistas de carné, socialistas expulsados, socialistas de corazón, conservadores, liberales, es decir, a todos los españoles que hoy están preocupados porque se va a romper la igualdad entre todos los españoles", ha declarado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo. Y es que en las últimas semanas, múltiples socialistas han lanzado críticas a la posibilidad de que el PSOE pacte con el independentismo una amnistía, entre ellos Nicolás Redondo, que fue expulsado del partido la semana pasada.

Esta invitación llega días después de que la secretaria general del partido y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, entrecerrara la puerta a Vox a participar al asegurar que el acto, pese a ser abierto a la ciudadanía, era “del PP” y pidiera a los dirigentes de otros partidos que se quisieran sumar que “lo comuniquen”. Sémper ha reafirmado que el acto es "de partido", pero ha lanzado la invitación expresa a otras formaciones.

El 'popular' ha señalado que la "hipotética investidura de Pedro Sánchez va a depender de quienes tienen una lista de exigencias", en alusión a los independentistas. "Y yo todavía no he oído la respuesta de Pedro Sánchez", ha aseverado.

Por eso, ha emplazado a Pedro Sánchez a aclarar con un 'sí' o 'no' si está "dispuesto a conceder la amnistía", ya que, según ha dicho, es "relevante" la respuesta del presidente del Gobierno y no la de otros dirigentes del PSOE o Sumar. "Y a día de hoy no la tenemos y para nosotros es capital", ha enfatizado.

Ve "muy complicada" la investidura pero cree que están "obligados" Al ser preguntado cómo valora las palabras de Isabel Díaz Ayuso, retando a Sánchez a convocar elecciones, Sémper ha admitido que la investidura de Feijóo es "muy complicada" y ha respaldado esas palabras de la presidenta madrileña. "La investidura que afrontamos tiene una parte notable, la aritmética, la suma. Estamos a cuatro escaños de alcanzar la mayoría suficiente para que Feijóo sea investido", ha señalado Sémper, que ha añadido que "la esperanza es lo único que se pierde". Con todo, ha subrayado que intentar la investidura es una "oblicación" del PP. "Nos han votado más de ocho millones de españoles y sumamos apoyos parlamentarios de más de 11 millones de españoles que respaldan la alternativa", ha justificado. Ha añadido que Feijóo tiene el encargo del rey y "un proyecto político que compartir con los españoles", por lo que ha rechazado que la alternativa sea quedarse "sentados de brazos cruzados".