El presidente depuesto de Níger pide a EE.UU. y a la comunidad internacional "restaurar el orden constitucional"

En dicho artículo ha añadido que si prospera el golpe "toda la región podría caer bajo la influencia rusa". "Con una invitación abierta de los conspiradores y sus aliados regionales, toda la región central del Sahel podría caer bajo la influencia rusa a través del grupo Wagner, cuyo terrorismo brutal se ha visto claramente en Ucrania", ha escrito .

Bazoum, que ha subrayado que escribe "como rehén", ha denunciado que Níger "está bajo el ataque de una junta militar que está tratando de derrocar" la democracia del país: "Yo solo soy uno de los cientos de ciudadanos que han sido encarcelados arbitraria e ilegalmente", ha lamentado.

“The world must help stop the attempted coup on my country, writes @mohamedbazoum, president of the Republic of Niger. https://t.co/WHGcX9inZi pic.twitter.com/1oAtVnYlZb“