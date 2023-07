Cada día, subimos, descargamos y almacenamos grandes cantidades de información de manera online. Datos que, en muchas ocasiones, no utilizamos. Por ejemplo, gran parte de los correos que recibimos todos los días los dejamos olvidados en nuestra bandeja de entrada. Estos emails forman parte de la conocida como basura digital. Es decir, datos estructurados, con poca utilidad, como residuos en un vertedero que nadie se ocupa de limpiar, sin embargo, consumen gran espacio y, con ello, energía.

La mayor parte de esa huella digital acaba escapando de nuestro control o almacenada en servidores remotos, sin ningún tipo de utilidad. Al mismo tiempo, estos centros de datos necesitan una gran cantidad de electricidad para poder almacenarlos, así como para mantener refrigerados los equipos. Pero, ¿cómo se traduce esto cuando hablamos de la huella digital de millones de usuarios a lo largo y ancho del planeta?

La acumulación de basura electrónica, tanto en casa como dentro de los dispositivos, cada vez es más frecuente. "Yo tengo unos 30.000 correos electrónicos en mi bandeja de entrada. Los vas guardando por si algún día los vas a utilizar, aunque nunca llegas a hacerlo", afirma Pablo Barrenechea, director de Acción Climática en ECODES. Según un estudio del Instituto de Marketing Digital TEDKI, más del 70% de las personas entre 25 y 50 años de edad no recuerda haber borrado archivos antiguos en el último mes, y a 9 de cada 10 les costaba diferenciar lo que querían conservar de lo que no necesitaban en sus teléfonos.

“Las grandes empresas no se preguntan por qué lo vas a arreglar cuando puedes cogerlo y tirarlo“

Con el objetivo de poder frenar esto, la Comisión Europea pretende lanzar una nueva normativa para que no haya excusa para la reparación , si es posible, de los dispositivos electrónicos, así como fomentar la economía circular. ¿Cómo? Ampliando la garantía de este tipo de productos para que los fabricantes estén obligados a repararlos muchos años después de la compra. Por el momento, la normativa se centra en electrodomésticos, pero el objetivo es ampliarlo a móviles, portátiles, etc.

El Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas calcula que se generan en todo el mundo cerca de 50 millones de toneladas de aparatos electrónicos desechados anualmente. Al mismo tiempo, muchos de ellos están compuestos por materiales altamente contaminantes, que en muchas ocasiones van a parar a lugares remotos, en especial a los vertederos de países en vías de desarrollo. "Imagínate que tienen 2.000 ordenadores y cada uno tiene una vida útil de cinco años. Están fallando tres ordenadores al día. Las grandes empresas no se preguntan por qué lo vas a arreglar cuando puedes cogerlo y tirarlo", explica Izquierdo.

Es necesario un cambio de hábitos

Cuando preguntamos sobre cómo pueden influir los cambios en nuestros hábitos dentro de esta problemática estos expertos lo tienen claro. "Pueden influir en el impacto de los datos en los servidores y, como consecuencia, en el consumo energético de estos servidores y la reducción de la huella de carbono", afirma Barrenechea. Con el objetivo de poder ayudar, movilizar y facilitar a la sociedad para que reduzca esa basura y huella digital, se ha creado la app 'Digital CO2ach', con la que un pequeño coach ofrece tips para reducir, por ejemplo, el impacto de tu email, la información no deseada en tu WhatsApp o las descargas en la nube. "De repente descubres que tienes guardados documentos del año 2010, que obviamente no vas a volver a mirar", añade.

Este experto comenta cómo, muchas veces, los plazos establecidos por las grandes organizaciones para la consecuención de retos no logran concienciar al ciudadano de a pie, dificultando su acción cotidiana. "Como no nos pesa hoy el móvil 5 kilos más por la información que tengo almacenada no somos capaces de esa interacción tan rápida con algo como la basura digital", recalca el experto.

Pablo subraya que los servidores tienen que modificar sus modelos tecnológicos para aprovechar el calor residual, así como seguir implementando el uso de energías renovables, pero también es necesaria la acción de los usuarios. "Debe de existir una relación de corresponsabilidad con lo que estamos haciendo y entender que hay una basura que no vemos que está generando un problema. Lo cambios tecnológicos son importantes, pero deben de ir unidos a un cambio cultural", insiste.