La cantante estadounidense Lisa Marie Presley, hija de la superestrella Elvis Presley, murió de forma natural a causa de una obstrucción del intestino delgado, según un nuevo informe de la oficina forense del condado de Los Ángeles (California).

El informe indica que la condición es comúnmente causada por el tipo de cirugía que se utiliza para la pérdida de peso.

“Lisa Marie Presley Had 'Longterm Complication' from Bariatric Surgery, Was 'Feverish for Months': Coroner https://t.co/DEnIjzd67V“