J.L. Martín: "En los inicios de 'El Jueves' íbamos a los juzgados casi todas las semanas"

El 27 de mayo de 1977 llegaba por primera vez a los quioscos El Jueves, la publicación de humor más longeva de la historia de España, que es imprescindible para entender nuestra historia en estos últimos 46 años. Y que durante décadas leían, cada semana, entre 500.000 y 750.000 lectores, por lo que su impacto en la cultura popular es incuestionable. Ahora, uno de sus fundadores, José Luis Martín Zabala, que fue el primer director de la revista junto a Tom Roca (Tom) y Carlos Romeu (Romeu), ambos fallecidos en 2021, repasa la histoira de la publicación en Desmemorias de una revista satírica (Libros Cúpula).

46 años después es la única revista que queda de lo que se llamó la Edad de Oro del Cómic Adulto Español. Preguntamos a JL Martín cómo nació: "Como en esa época había muchas revistas, partimos de una idea del primer editor, José Hilario, que nos pidió hacer una revista fresca, un poquito más desenfadada que las otras, que eran revistas del tardofranquismo y que habían nacido para luchar contra la dictadura. Yo siempre digo que El Jueves fue la primera revista de la democracia, que El Jueves ya era la fiesta, después de que otras revistas míticas habían conseguido unos objetivos de libertad por los que lucharon durante años. Y es que El Jueves salió dos semas antes de las primeras elecciones democráticas, que se celebraron el 15 de julio".

Pero ese no fue el único acierto de El Jueves, como nos recuerda JL Martín: "La otra cosa que nos propuso José Hilario, que acabó siendo fundamental para el éxito de la revista, fue el tema de tener personajes fijos. El nos dijo la famosa frase de: "Quiero que hagáis un Pulgarcito para adultos". Así que tuvimos que inventarnos personajes similares a los que nosotros habíamos leído de pequeños en los tebeos de Bruguera: Carpanta, Mortadelo, Anacleto, Petra... Pero que no fueran para niños sino para adultos. Eso distinguió a El jueves de todas las revistas que había en ese momento para adultos".

Pero... ¿Por qué es la única que ha sobrevivido de esa época en la que había decenas de revistas similares? "Es lo que intento explicar en el libro -asegura JL Martín-. Hay una serie de elementos, empezando porque El Jueves siempre se ha hecho con muchísimo trabajo, porque hay un tópico que parece que hacer una revista de humor es una cosa muy relajada y muy tranquila. Y nada más lejos de la realidad. El Jueves siempre representó muchísimo trabajo. Afortunadamente tuvimos la suerte de reunir mucho talento porque fueron cerrando muchas revistas y en cuestión de un año o dos, en 1979, El Jueves ya había fichado a todo lo mejorcito del humorismo gráfico español".

"También ha que destacar algunos golpes de suerte, como que a los tres mesess nos comprase el Grupo Z, que a los cinco años quisieron cerrar la revista y nos la quedásemos nosotros... Y yo creo que, por encima de todo, hubo una preocupación por el lector que no he visto en csai ningún otro medio. Nosotros vivimos todos esos años obsesionados con que el lector quedará satisfecho".

15.12 min José Luis Martín Zabala presenta 'Desmemorias de una revista satírica'

La primera portada: "España va de culo" Cuando les propusioron dirigir la revista JL Martín, Tom y Romeu apenas tenían 23 años. "Ellos por lo menos tenían experiencia en dirigir una revista, porque llevaban dos otres años haciéndolo -asegura JL Martín-. Pero erámos una especie de niños prodigio". La primera portada mostraba a una mujer sentada desnuda de espaldas, con el lema: "España va de culo", dibujada por el propio JL Martín: "Era una portada que teníamos muy clara, porque hicimos un par de números cero de prueba y en el segundo ya estaba esa ilustración. Supongo que como la dibujé yo, la idea se me ocurriría a mí, porque normalmente esbozábamos ideas en folios y luego escogíamos la que nos parecía más adecuada. Salíamos 18 años antes de las primeras elecciones democráticas y fue una época de eclosión de partidos, mini partidos y mini-mini partidos. Era un caos y el país iba de culo porque tenía que hacer el salto a la democracia. Fue una época muy caótica, al tiempo que muy divertida". Primera portada de 'El Jueves' Esa portada les llevó por primera vez a los juzgados. "En esa época íbamos a los juzgados casi todas las semanas -asegura-. Vivíamos con la sensación de que era uno de los ingredientes del oficio. O sea, si te dedicabas a hacer una revista satírica, era obvio que cada semana o cada dos o tres semanas el abogado te llamaba. Por un desnudo, por algo relacionado con la religión... Normalmente la historia acababa con algún tipo de multa. Pero eso no era nada comparado ocn lo que nos habría pasado dos años antes, en el 73 o 74, cuando la autoridad solía suspender una revista, normalmente durante cuatro meses. Eso sí que era un fastidio, porque la gente se quedaba sin sueldo durante cuatro meses. En comparación con eso, el tener que ir a los juzgados y que me pusieran alguna multa, que pagaba el editor, era una cosa muy relajada".

"Ivá era insuperable" Aunque en España había una tradición centenaria de revistas de humor gráfico (con títulos míticos como La Codorniz o Hermano Lobo), JL Martín confiesa que su referente fue una famosa revista francesa: "Nuestro modelo por entonces, que podía serlo hoy también, fue la revista satírica más libre que conocíamos, el Charlie Hebdo. Eran unos gamberros absolutos. Siempre se decía que era una revista que no se podía hacer en España, ni siquiera en el resto de Francia, sólo se podía hacer en París. Era el paradigma del humor extremo, e incluso hcieron una revista mensual, Hara-Kiri en la que sacaban cosas absolutamente impublicables. Y hoy en día, ya ni te cuento. Nosotros queríamos ser como Charle Hebdo". En 1977 JL Martín cuenta que se llevaron una sorpresa cuando nombraron director de la revista a Ivá (Ramón Tosas Fuentes). "En esa época era una persona muy complicada -asegura-. Luego volvió en el 86 y había mejorado muchísimo, pero en aquel momento era extremadamente duro al criticar el trabajo de los compañeros. No tenía ningún tipo de tacto ni quería tenerlo. Se pasaba la vida diciendo: ¿Mira esta mierda que has hecho, no te da vergüenza? Era muy malo para manejar equipos de equipo. No puedes tener un equipo haciendo una revista y pasarte la vida insultando o descalificando. Pero bueno, con el tiempo conseguimos domarlo. Y era un tipo que tenía una una segunda capa que era muy, muy divertida". "Pero como humorista gráfico Ivá ha sido el mejor -continúa JL Martín-. Es el dibujante que mejor ha explicado historias en el jueves, más originales, más sorprendentes, más bestias, más satíricas, más ácidas o como quieras llamarle. Pero sus cómics eran insuperables". 17.37 min Las tardes de RNE - "El Jueves", la entrevista que hacemos a su fundador el martes

'El Dios' y 'La Biblia contada a los pasotas' En 1977 JL Martín creó la serie ¡Dios mío! (originalmente titulada El Dios) "Nació de una casualidad -nos comenta-. Por aquel entonces me gustaba mucho hacer historietas mudas, con humor abstracto, blanco o no, sin ninguna intencionalidad. Y un día se me ocurre una historieta del dios en el que se le rompe el sillón celestial donde gobierna y no sabe arreglarlo. Y se tiene que agenciar un libro de bricolaje. Y se me ocurrió que podía ser un personaje recurrente, porque yo venía de la enseñanza religiosa en el colegio, conocía la Biblia, conocía los evangelios y todo ese mundo podía ser muy paródico, con los ángeles tocando el arpa, los angelitos sin sexo... Había toda una serie de de cosas que yo había aprendido que me pareció que eran susceptibles de ser tratadas con humor. Criterios que no compartía el fiscal de prensa, porque también me llevó varias vece a los juzgados (aunque nunca lo condenaron). E hice más de 1.500 historietas". Una exitosa serie que tuvo un spin-off aún más exitoso, La Biblia contada a los pasotas. Fue una conclusión lógica. Tras hacer muchas historias del dios pensé en una parodia del Antiguo Testamento, que era un libro que siempre me había fascinado por la brutalidad, la crueldad, los castigos divinos... Todo era tremendo, con las plagas bíblicas, los profetas arrojados a los leones... Es el libro que más he vendido en mi vida". 25.32 min 24 horas - José Luis Martín, fundador de 'El Jueves': "La libertad de expresión está retrocediendo a ojos vista" - Escuchar ahora

La crisis les llevó a quedarse con 'El Jueves' En 1982 el grupo Zeta decidió cerrar El Jueves, por la caída en las ventas, pero los autores decidieron quedarse con la revista, como nos comenta JL Martín: "Cuando me lo propusieron yo pensé que era una locura, pero Gin (Jordi Ginés Soteras) y Óscar (Óscar L. Nebreda Abadía) habían sido accionistas de El Papus y tenían cierta experiencia. La alternativa era irnos a la calle, así que echamos mano de los ahorros y nos atrevimos a hacerlo. Y fue la mejor decisión que podíamos tomar, porque a partir de entonces, aunque con el Grupo Zeta habíamos trabajado con mucha libertad, esa libertad fue absoluta, podíamos hacer lo que nos apeteciera". "Así nació ese Jueves de los regalos insólitos -asegura el autor-, como las 100.000 bragas que regalamos, y toda una serie de cosas que han adornado la historia del jueves y que son un distintivo, porque no lo hizo nadie más. Se nos ocurrieron muchas cosas divertidas para sorprender al lector y las hicimos. Basamos nuestro éxito en esa libertad que disfrutábamos". Durante décadas El Jueves llegó a tener entre 500.000 y 750.000 lectores. "Llegamos a vender 150.000 ejemplares y, según el EGM, cada revista la leían cinco o seis personas, lo que daba unas cifras brutales. Fuímos la revista más leída de España después de Interviú y de algunas revistas del corazón como El Pronto, que era imbatible". Pero no todo fueron aciertos, como confiesa JL Martín: "No estuvimos a la altura con el Golpe del 23-F. Entonces el bucle de publicación de la revista era de 15 días, desde que a nosotros se nos ocurría el número hasta que podíamos aparecer en el quiosco. Y yo creo que hicimos un número demasiado centrado en explicar el miedo que habíamos pasado y riéndonos un poquito de ese miedo. Eso fue muy terapeútico, pero en realidad no afrontamos el tema. En otros sitios lo trataron mucho mejor, como en El Víbora, También Ivá hizo algunas historietas estupendas sobre el tema. Lo trataron mejor que nosotros y sufrimos porque siempre pensábamos en el lector y no estuvimos en el nivel que teníamos que haber estado". Página de 'Desmemorias de una revista satírica'

En los 90 formaron su propia productora de televisión En los 90 llegaron a fundar su propia productora de televisión: "A finales de los 80 entramos en la Comunidad Europea, se acercaban los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla y fue un momneto de euforia económica -nos comenta JL Martín-. Y en 1992 nos animamos a fundar nuestra propia productora para hacer series de televisión. La primera serie que hicimos fue para Televisión Española: Tercera Planta, Inspección Fiscal (1992), protagonizada por José Sazatornil. Fue un lujo trabajar con alguien al que admirábamos tanto y que sirvió de modelo para Martínez el Facha, de Kim. De hecho hubo un proyecto para que protagonizase ese personaje pero no nunca salió adelante". "Luego hicimos la serie de Quico, el progre, para las autonómicas, e Historias de la puta mili, para Telecinco. Fue una época en la que no tuvimos tiempo para aburrirnos". Hay un capítulo en el que JL Martín asegura que los españoles no tenemos sentido del humor. "En cuanto nos sentimos aludidos dejamos de tenerlo. Esta es mi conclusión después de unos cuantos años de oficio. Tenemos un gran sentido del humor, siempre y cuando hablemos del de enfrente;entonces somos demoledores, satíricos y tenemos la manga muy ancha. Pero cuando se trata de lo nuestro nos ponemos mucho más rigurosos y mucho más serios y estupendos y encontramos más problemas en el humor. Además, creo que en los últimos tiempos, con la correción política, esto se ha agravado hasta el infinito". Los fundadores de 'El Jueves'

"Aznar salvó a 'El Jueves'" En el libro JL Martín cuenta cómo, en el 96, la revista pasó por una crisi de la que les salvó Aznar: "Después del 92, tras los grandes fastos, también vino una crisis económica muy seria. El Jueves sentía mucho esas crisis y tras el 92 hay una debacle en la economía, sube muchísimo el paro, a niveles del 25 o 26 %... Nosotros veníamos de cifras de ventas muy altas, pero a eso se añadió que la vida política también estaba muy enfangada. Los últimos años de los socialistas con Roldán, la corrupción... eran muy repetitivos". "Y, de repente, aparece aznar y vimos la luz -añade-. Pensamos que nos iba a dar muchas tardes de gloria y así fue. De hecho lo vimos tan claro que fue el único presidente del goberno la que recibimos con un especial con el que, además, regalábamos un libro de cien páginas que se titulaba Los pensamientos más profundos de José María Aznar. ¡Cien páginas que estaban todas en blanco!" En 1995 llegó una pareja fundamental para la historia de la revista: Albert Monteys y Manel Fondevila, que renovaron la revista con una sección llamada ¡Para ti, que eras joven!, sobre la juventud del momento. "Fueron fundamentales para actualizar la revista e incluso les incluímos en el Consejo de Redacción desde el primer momento. El jueves ya tenúa casi 20 años y había que renovarse" (Ambos acabrían dirigiendo el Jueves). Página de 'Desmemorias de una revista satírica'

"Nos echamos atrás con la portada de Mahoma" El 30 de septiembre de 2005 el periódico danés Jyllands-Posten publicó 12 caricaturas satíricas de Mahoma, que provocaron disturbios e incluso atentados por parte de algunos extremistas religiosos. Entonces El Jueves decidió publicar una portada en solidaridad con el periódico pero... "Al final nos echamos atrás -confiesa JL Martín-. El fin de semana antes de salir la revista hubo manifestaciones en países árabes, que estaban instigadas desde el poder, porque allí nunca hay manifestaciones en la calle. Y cuando ya teníamos la protada preparada alguién de la redacción preguntó: "¿Y si mañana queman una embajada española y muere alguien y la excusa es nuestra portada?". "No sería responsabilidad nuestra -continúa-, pero nos dió un mal cuerpo que preferimos no dibujarlo y explicárselo a los lectores. E hicimos esa portada con aquel Mahoma borrado poniendo: "Ahí íbamos a dibujar a Mahoma.Podíamos soportar muchas cosas, pero no la responsabilidad difusa de que alguien atentara contra una embajada española. Ya se habían quemado varias embajadas de otros países y había habido muertos. Por eso decidimos echarnos atrás". José Luis Martín

'El Jueves' y sus problemas con la monarquía Las dos portadas más polémicas de El jueves, de este siglo XXI, estuvieron relacionadas con la monarquía. La primera fue en 2007, con motivo del cheque bebé, y estaba protagonizada por los entonces Príncipes Felipe y Letizia. "Como explico en el libro, en el jueves hemos publicado un montón de cosas no publicables. Nosotros trabajamos en un circuito casi cerrado con nuestros lectores. Y de ahí salía muy poca información al mundo exterior. Pero aquella semana ocurrió una serie de casualidades. Ela revista salió en la web el lunes y no pasó absolutamente nada. Salió en los quioscos el miércoles y tampoco pasó nada. Pero ese jueves, Jorge Javier Vázque puso la portada en su programa El tomate diciendo que a él le habían llamado la atención varias veces por bromear sobre la Casa Real y en cambio a los del Jueves nos dejaban hacer lo que queríamos". "Entonces -añade-, el viernes el Fiscal General del Estado, que tenía unos follones políticos tremendos, decidió dar un golpe de autoridad y nos denunció al juez, que secuestró la revista al mediodía, una cosa que ya nadie pensaba que podía ocurrir. Y entonces empezaron los días de fuegos artificiales que son difíciles de olvidar. Yo siempre digo que lo peor que nos pasó en esos días es que la gente del PP, como estaba gobernando el PSOE, se solidarizó con la libertad de expresión del jueves, lo cual nos hizo entrar en una profunda depresión. Porque cuando ves a los Zaplana hablando bien de El Jueves es ya cuando ya no acabas de entender nada. Fue un episodio muy, muy emocionante". Portadas de 'El Jueves' Al final, los dibujantes de la portada, Guillermo Torres y Manel Fontdevilla, fueron condenados a una multa de 3.000 euros un delito de injurias a los Príncipes de Asturias por la publicación de una viñeta "en actitud sexual explícita". Pero el aumento de lectores compensó holgadamente la multa. Y los del Jueves sacaron otra portada, aún mejor, en el que los príncipes polinizaban como abejitas. "Fue una genialidad de Monteys y demuestra cómo el humor puede con todo. Yo creo que, además, al poder le duele más la segunda portada que la primera. Fue una portada muy divertida y la manera ideal de contestar a la censura". La portada de 'El Jueves', que no llegó a publicarse Pero el momento más difícil de El Jueves fue en 2014 cuando se iba a publicar una poratada sobre la abdicación del rey Don juan Carlos, en la que le pasaba a su hijo una corona llena de mierda. Y decimos se iba a publicar porque al final la empresa propietaria de El Jueves decidió sustituirla por otra, sin pedir permiso a sus autores. "Para mí ha sido el momento más difícil de toda la historia de El Jueves -confiesa JL Martín-, porque no era una agresión desde el exterior sino de la editorial, RBA, que tomó una decisión que nunca se nos ha explicado. En el libro exploro algunas hipótesis pero solo son eso, hipótesis". "El resultado fue que se fueron la mitad de los dibujanttes de la revista, empezando por Manel Fontdevilla y Albert Monteys -añade-.Y entramos en shock porque pensamos que esa misma semana se cerraba El Jueves. Porque se fueron 20 de las 40 personas que hacían la revista. Ha sido lo peor que le pasó de largo. Y además hubo una ruptura entre nosotros, entre los colaboradores, entre los que se quedaban y los que se iban. Fueron momentos muy duros".