Un juez rechaza la petición de Trump de desestimar la primera demanda por difamación de la escritora E. Jean Carroll

Un juez federal ha rechazado el intento del expresidente de Estados Unidos Donald Trump de desestimar la demanda original de la escritora E. Jean Carroll, que le acusaba de difamarla al negar que la hubiera violado a mediados de los años noventa.



El juez de distrito Lewis Kaplan ha rechazado los argumentos de Trump, que alegaba que tenía derecho a la inmunidad presidencial absoluta, que muchas de sus declaraciones eran de opinión y que Carroll "consintió" sus declaraciones al esperar décadas para hacerlas públicas, lo que le dejó "sin otra opción" que defenderse.

Carroll sacó a la luz sus acusaciones por primera vez al exmandatario republicano en 2019, cuando acusó a Trump de haberla atacado en un vestidor de los grandes almacenes Bergdorf Goodman, en Manhattan, en los años noventa.

El expresidente aseguró, como respuesta, que no la conocía de nada y afirmó, además, que no era su "tipo."

El jurado declara a Trump culpable de abusar sexualmente de la escritora E. Jean Carroll, pero no de violarla

Cinco millones por difamación y abuso sexual

El 9 de mayo, un jurado de Manhattan ordenó a Trump pagar a la ex columnista de la revista Elle cinco millones de dólares por difamación y abuso sexual en una demanda separada, después de que él hiciera una negación similar en octubre de 2022.

El jurado no dictaminó, sin embargo, que Trump la violara. Además, como el caso se inició por la vía civil, no había penas de cárcel asociadas



Trump, que se refirió al veredicto como "una vergüenza", lo ha apelado y el martes contrademandó a Carroll, alegando que fue ella quien lo difamó en una entrevista en CNN un día después del veredicto al asegurar que "sí lo hizo" cuando fue preguntada sobre la conclusión del jurado de que Trump no había cometido violación.

Carroll, por su parte, solicita al menos 10 millones de dólares por daños y perjuicios en su demanda original. El juicio está previsto para el 15 de enero de 2024.