En un comunicado, Biden ha considerado "alarmantes" las indagaciones de la investigación y ve "urgente" que el Congreso apruebe una ley que acabe con la discriminación racial y permita que el público vuelva a confiar en todos los departamentos de policía del país.

Específicamente, el mandatario le ha pedido al Congreso que aprueben un proyecto de ley que lleva al nombre de George Floyd y cuyo objetivo es combatir el racismo dentro de la policía. "Tengo un mensaje simple para el Congreso: envíe la Ley de Justicia en la Policía de George Floyd a mi escritorio y la firmaré", ha escrito en su cuenta de Twitter.

