Llevaban pelucas, iban maquillados, usaban túnicas y faldas y, por supuesto, tacones. Sí, los hombres a lo largo de la historia han vestido de una manera que ahora les supondría más de un sofoco. Y es que la moda, tal y como la concebimos ahora, no lleva siendo así toda la vida.

“A finales del siglo XVIII y principios del XIX empiezan a separarse los armarios”, nos explica Laura Suárez, socióloga de la moda y directora del Máster en Diseño y Dirección de Moda de IADE. “Fue en aquel momento cuando se produjo la gran renuncia masculina. El hombre renuncia a la coquetería, a la galantería y se centra en la utilidad, en el trabajo. Deja de buscar lo bello. Y la mujer se queda con la seducción y empieza a ser objeto de la mirada masculina”, añade.

De hecho, todos recordamos a Luis XVI subido a sus tacones. “Es muy difícil encontrar un retrato de Luis XIV sin tacones. ¡Los hombres se vestían muy bien! En EEUU a finales de los años 30 el hombre vestía muy bien, iba muy adornado. Luego a partir de ahí fue un desastre”, comenta Ana Locking, una de las diseñadoras de moda más aclamadas de nuestro país.

Y ya está empezando a ocurrir, según nos cuenta Suárez: “En la pasarela de Londres han optado por no diferenciar entre pasarelas masculinas y femeninas, pero otras muchas lo siguen haciendo. Por otro lado, en la mayoría de tiendas, cuando entras, tienes muy diferenciado hacia dónde vas. Pero no olvidemos que esta codificación de género es muy reciente. Lo rosa y lo azul es un invento publicitario del siglo XX . No es algo natural. Es inventado”.

De derribar prejuicios también sabe mucho Locking, que cree en una moda alejada de etiquetas. “ El futuro está en la autodeterminación , y no tanto en los géneros. La sociedad tiende a encasillarlo todo de manera binaria y el futuro está fuera de lo binario . Ojalá cuando vayamos a un gran almacén no vayamos a la planta de caballero o a la de señora”, explica.

¿Está bien visto?

Aunque ya empiezan a verse tiendas en las que no hay barreras entre lo masculino y lo femenino, dar ese paso a nivel profesional tiene inconvenientes, según Becer. “A nivel creativo creo que no debe haber género. Una prenda es una cosa, no tiene género. A nivel personal es más complicado, porque eso implica miradas, reproches… Así que estoy entre lo que pienso y lo que hago, porque no creo que sea fácil destruir el género al 100% en el día a día. Hay lugares más amables, como la universidad, donde mis alumnos me dan mil vueltas, pero ir en un vagón de metro con una prenda que siempre se ha considerado femenina supone codazos, miradas, y sentirse intimidado”, reconoce.

De la moda a lo largo de la historia y de las tendencias actuales en las que el feminismo ha tenido mucho que ver hablaremos esta semana en Objetivo igualdad. Yo de vosotros no me lo perdería.