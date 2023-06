Doce joyas del cómic para despedir la Feria del Libro

Cuando empezó la Feria del Libro de Madrid ya os recomendamos diez cómics indispensables para esta edición. Y vamos a despedirla con otras diez novedades imprescindibles, de todas las temáticas y estilos, desde el western a los superhéroes y desde clásicos hasta las últimas novedades. Todos ellos os garantizarán grandes momentos de lectura porque os garantizo que algunos de estos títulos figurarán entre lo mejor de este 2023. Solo tenéis que elegir vuestros preferidos.

Este sexto y último tomo es un apasionante coming-of-age que recoge diez años de la vida del autor y está protagonizado por un Riad que ya es adulto, vive sus primeros amores serios y empieza a desarrollar (con gran éxito) su carrera como historietista. Pero los pecados del padre y los secretos familiares siguen acechando a toda la familia . Una historia tan apasionante como la vida`, llena de sorpresas que no creeríamos si no supieramos que son verdad y que solo podemos calificar de 'Obra Maestra'.

El protagonista de la historia es Seymour, un joven montador que trabaja para un estudio especializado en películas de bajo presupuesto y que acaba de ser padre . Su vida cambia radicalmente cuando su jefe le ofrece dirigir una cinta de terror de serie B: La sangre de la virgen. Seymour quiere aprovechar esa oportunidad, lo que le llevará a olvidarse de su mujer y su hijo para centrarse en su intento de triunfar en el mundo del cine. Pero se convertirá en una víctima más de la fábrica de sueños . Paternidad, sexo, creación e incluso el Holocausto Judío, se combinan en una historia en la que el autor consigue las máximas emociones con los mínimos elementos narrativos y visuales . Un cómic cargado de matices que podemos releer una y otra vez, porque siempre descubriremos cosas nuevas, como en las grandes obras. Y un homenaje a los creadores que luchan por sus sueños, aunque no lleguen a conseguirlos.

En 1998 a Ross le encargaron dibujar versiones envejecidas de los principales personajes de Marvel . Y a raíz de esas ilustraciones decidió crear un mundo futuro en el que viven dichos héroes, para lo que se unió al guionista Jim Krueger y al fabuloso dibujante John Paul Lenon (tristemente desaparecido en 2021). Lo más curioso de la historia es que en ese mundo futuro todos los habitantes de la tierra tienen superpoderes, por lo que Los Vengadores o Los 4 Fantásticos ya no son necesarios. A todos nos encantan los futuros distópicos y aquí nos encontramos a un Reed Richards vistiendo la armadura del Dr. muerte, a la hija de Peter Parker convertida en Spider-Woman, a todo un grupo de Iron Men, a una Thor femenina o a Norman Osborn (El Duende Verde) siendo presidente de los Estados Unidos. Versiones alucinantes de todos los principales personajes de la editorial. Lo más curioso es que muchos de esos futuros distópicos se han hecho realidad en el Universo Marvel en estos últimos 20 años. Un cómic sorprendente en todos los sentidos.

'El pasadizo'

Portada de 'El pasadizo'

En 2019 el guionista Jeff Lemire y el dibujante Andrea Sorrentino consiguieron el premio Eisner a la mejor serie nueva con Gideon Falls (Astiberri), la historia de un fantasmal granero que se aparece a la gente sembrando la locura y la muerte. Y ahora la genial pareja creativa quiere construir todo un universo mitológico-terrorífico al estilo de los mitos de Lovecraft, a los que homenajean con el nombre: Los mitos del huerto de los huesos. Este universo compartido abarcará varias historias autoconclusivas y series cortas, comenzando con El pasadizo (Astiberri).

El pasadizo cuenta la historia de un geólogo al que envían a un faro remoto, en el que suceden fenómenos extraños, a investigar un pozo aparentemente sin fondo entre las rocas. ¿Qué acecha dentro de ese pozo? Para averiguarlo tendréis que leer esta inquietante historia que no destaca por los sustos fáciles típicos del género, sino por su insana, misteriosa y terrorífica atmósfera, gracias a los fabulosos dibujos de Sorrentino, uno de los artistas más destacados del género. Un cómic lleno de imágenes de pesadilla que os harán mirar de reojo por encima del hombro mientras lo leéis.

Portada de 'Little Monsters'

Por cierto que Astiberri también acaba de publicar la nueva serie de Lemire y otro de sus colaboradores habituales, Dustin Nguyen (Ascender). Se titula Little Monsters y cuenta la historia de los últimos niños del mundo, que han sobrevivido entre las ruinas de la humanidad porque son vampiros e inmortales. Su aburrida vida cambiará cuando descubran que no están solos y hay otros supervivientes, que son humanos y por cuyas venas corre sangre fresca, una sangre que despertará sus instintos de cazadores. Así comenzará una lucha por la supervivencia con ecos de clásicos como El último hombre vivo, Déjame entrar o El señor de las moscas. Reconozco que no hay nada que dé más miedo que los niños diabólicos, como estos.