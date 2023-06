El Tribunal Supremo aborda desde este martes un pleno monográfico para fijar doctrina sobre la revisión de sentencias firmes por la ley del 'solo sí es sí', una de las leyes más polémicas de la legislatura, que ha permitido hasta la fecha la rebaja de al menos 1.079 condenas, incluidas 108 excarcelaciones.

El cónclave se celebra este martes y miércoles en sesiones de mañana y tarde puesto que son 29 las sentencias que se tienen que revisar de las más de 200 que hay recurridas en el tribunal, mayoritariamente por la Fiscalía.

Fuentes jurídicas informan a Efe de que la intención del Supremo pasa por consensuar con una mayoría cualificada una jurisprudencia que aporte claridad a los tribunales autonómicos, que no coinciden en su forma de proceder dado que algunos tribunales sí han rebajado las penas pero otros, en cambio, no lo han hecho. No obstante, las fuentes precisan que en algunos aspectos hay división de posiciones.