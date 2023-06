Peter Porker, el espectacular Spiderham, la mejor parodia de Spider-Man

Este viernes se estrena Spider-Man: Cruzando el Multiverso, que, al igual que la primera entrega, es otra sorprendente joya de la animación. Y en donde os encontraréis cientos de versiones de Spider-Man. Aunque, sin duda, la más graciosa, simpática y divertida de todas ellas es Spiderham que, lamentablemente, en esta segunda película no tiene tanto protagonismo como en la primera (aunque intuímos que lo tendrá en la tercera).

Pero si os gusta el personaje¿a quién no?, estáis de suerte, porque Panini publica un volumen con la primera serie del personaje, Peter Porker, el espectacular Spiderham, que incluye la historia en la que se presentó (Marvel Tails 1), de noviembre de 1983, y su primera serie, que constó de 17 entregas. Que son los materiales incluídos en este tomo.

Lo más curioso es que el personaje nació como una broma entre los editores de marvel. Jim Shooter y Tom DeFalco querían hacer un cómic infantil protagonizado por animales y Joe albelo sugirió hacer a spiderman como un cedito. El encargado de diseñar al personaje fue Mark Armstrong.

En principio el personaje solo iba a protagonizar ese Marvel Tails 1, pero como sucedió con el Spider-Man original (presentado casi sin ningún interés en el último número de la colección Amazing Fantasy), la reacción de los lectores fue tan entusiasta que el cerdito-araña pronto obtuvo su colección bimensual.

Lo mejor de este tomo es que, salvo un par de números publicados en 1987 en los números 15 y 16 de la revista de cómics infantil Tope Chupi, de Ediciones Forum, el resto de los materiales del tomo permanecían inéditos en España. Así que es una magnífica oportunidad para conocer los orígenes del personajes, que son realmente bizarros.

Spiderham no es un cerdito al que picase una araña radiactiva

"¡Esto es asombroso! ¿Soy una araña con las limitaciones de un cerdo? ¿O un cerdo con la fuerza y agilidad proporcionadas de una araña? Me he convertido en algo más grande que una araña o un cerdo... ¡Me he convertido en Spider-Ham!" (Peter Porker, el espectacular Spider-Ham 15, mayo de 1987)

Lo más sorprendente es que Spiderham no es un cerdito al que picase una araña radiactiva, como habréis pensado casi todos, sino una araña a la que muerde una cerdita radiactiva. Y es que Peter era una joven araña que vivía en el laboratorio de May Porker, una científica que había creado el 'primer secador de pelo con energía atómica del mundo'. Alprobar en sí misma el secador, May Porker se irradia accidentalmente a sí misma, y en un ataque de delirio, muerde a Peter, que se transforma en un cerdo antropomorfo muy parecido a la propia May Porker.

Página de 'Peter Porker, el espectacular Spiderham'

Tras el accidente, Peter mantendrá sus habilidades arácnidas y, además, adquiere el intelecto de la científica, al mismo tiempo que adopta su apellido, convirtiéndose en Peter Porker, el espectacular Spiderham. Mientras que ella cree ser la tía de Peter al que dedica todo su cariño.

Curiosamente, en su primera aventura Peter se enfrentará al Merodeador (que aquí es un pato), al igual que Miles Morales en la película Spider-Man: Un nuevo Universo. Además, en esta primera aventura contará con la ayuda del Gaticán América (la versión gatuna del Capitán américa) y ambos asistirán al nacimiento de Conejulk (un Hulk-conejo). Además, se parodiarán escenas míticas del cómic como la mítica escena de Spider-Man 33 de Stan Lee y Steve Ditko, en la que Spider-Man tenía que sallir de debajo de un montón de escombros, para lo qeu tenía que usar toda su fuerza de voluntad.