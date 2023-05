'Spider-Man: Cruzando el Multiverso', otra sorprendente joya de la animación

Spider-Man: Un nuevo universo (2018) fue una película realmente sorprendente, tan divertida como espectacular, que se convirtió en un clásico instántaneo de la animación y consiguió el Oscar en su categoría. Una obra maestra difícil de superar. Aunque sus responsables lo intentan en Spider-Man: Cruzando el Multiverso, la segunda parte de lo que será una trilogía protagonizada por Miles Morales (y cientos de Spider-Men alternativos). Y solo podemos decir que el resultado, vuelve a ser alucinante, ya que es otra película emocionante, divertida y espectacular, con un ritmo increíble... y un montón de versiones de Spider-Man, a cual más sorprendente. Una cinta que llega los cines este viernes, 2 de junio.

Fotograma de 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

Esta nueva entrega está dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson. Y el guion es de Phil Lord & Christopher Miller y David Callaham.

Hay que reconocer que su mezcla de distintas técnicas y estilos de animación sigue siendo absolutamente revolucionaria. Desde el 2D al 3D, pasado por CGI y animación a mano. Desde el estilo de Leonardo da Vinci al de Steve Ditko. Pero lo cierto es que, con la excusa del Multiverso, los creadores han probado cualquier cosa que se les ocurría, con resultados aún más impactantes.

Y es que cada versión de Spider-Man vuelve a estar dibujada en su particular estudio y, al juntarlos, los resultados no solo no rechinan, sino que son espectaculares. Calculad que, si en la primera película aparecían seis versiones del personaje, en esta nos encontramos con más de un centenar de Spider-Men y Spider-Women. Lo que también permite a sus creadores hacer numerosos chistes al respecto. Aunque la película tenga también mucha carga dramática.

Fotograma de 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

A pesar de todo ese despliegue de Spider-Men y Spider-Women, y de los nuevos y alucinantes mundos que aparecen, lo mejor de esta película, como en las anteriores, es que trata sobre temas universales, como la familia, la amistad, el amor y la ambición. Y, ante todo, su retrato de los personajes. Sobre todo de los principales, Miles Morales, Gwen Stacy y Peter Parker, que crecen y maduran, y a los que se unen otros nuevos protagonistas como Miguel O’Hara (Spider-Man 2099), Spider-Woman, Spider-Man Punk, Scarlet Spider-Man, Pavitr Prabhakar (el Spider-Man indio) o la adorable bebé May Parker, hija de Peter Parker y Mary Jane Watson (que es uno de los hallazgos de la película).

Una auténtica maravilla que volverá a hacer las delicias de cualquier aficionado al cine, la animación y el cómic. Aunque, por poner, podríamos poner un par de pegas, su duración (2:20 h) y que la historia nos deje colgados en lo mejor, a la espera de esa tercera parte que pondrá fin a una trilogía que ya es historia de la animación.

Fotograma de 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

Nuevos amigos... y enemigos En Spider-Man: Cruzando el Multiverso, Miles Morales recibe la visita de Gwen Stacy, que le contará que ahora forma parte de un equipo de Spidermans (la Spider sociedad) encargados de proteger el Multiverso y que está dirigido por Miguel O'Hara. Por supuesto, Miles se encontrará con esos cientos de Spidermans, pero cuando no esté de acuerdo con ellos en como manejar una nueva amenaza se enfrentará las otras Arañas y deberá redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a la gente que más quiere. Si en la primera parte el gran villano es Kingpin, en esta nos encontramos con La Mancha, un personaje que en los cómics no pasa de ser un chiste pero que en la película se ha convertido un una amenaza capaz de destruir el Multiverso. Y que ofrece un sinfín de posibilidades visuales (puede crear y abrir portales interdimensionales, para atravesar rápidamente largas distancias y cometer crímenes). Sin duda otro de los hallazgos de la película. Fotograma de 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' También destacamos el original diseño del Buitre, que parece dibujado por Leonardo da Vinci. Un diseño que es del español Jesús Alonso Iglesias, que ya fue uno de los responsables del revolucionario aspecto visual de la saga. "Para esta segunda parte -nos contaba recientemente el dibujante-, he diseñado el Spider-Man 2099, que se llama Miguel O'Hara y es un personaje irlandés-mexicano. Buscaban una cara que pudiera reflejar eso inmediatamente y pensaron en mí enseguida. También he diseñado el Spider-Man punk, varias Spider-Woman, el vestuario de Miles Morales, trabajé en el diseño de el Buitre… Como yo había participado en la primera película y era uno de los veteranos, la verdad es que confiaron en mí para muchas cosas e iba tocando a casi todos los personajes”. Lo más importante, es que los productores y los directores han cuidado la película hasta el último detalle, con un montón de referencias a los cómics y a sus autores, además de a las pelícuals de imagen real del personaje. Destacar que Gwen Stacy es coprotagonista de la historia y que aparecen otras muchas versiones de Spider-Man (y sus villanos) realmente sorprendentes que no os vamos a desvelar. Y las posibilidades para la tercera entrega son infinitas, así que estamos deseando verla. Fotograma de 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'