Circula en Twitter un mensaje que asegura que varios menores migrantes no acompañados han cometido seis robos con fuerza y tres violaciones en la Casa de Campo de Madrid “en 72 horas”. No hay pruebas que demuestren esos delitos atribuidos a menores de edad extranjeros en esa zona de la capital. La Policía Nacional asegura a VerificaRTVE que no hay registro de tales hechos y dos asociaciones vecinales señalan que no tienen constancia de que algo así haya sucedido.

“Urgente MENAS (menores migrantes no acompañados) magrebíes siembran el caos en La Casa de Campo”, asegura un mensaje con más de 2.300 retuits publicado el 27 de mayo. El mensaje señala que se han registrado “6 robos con fuerza y 3 agresiones sexuales en menos de 72 horas” y muestra una foto de dos menores de edad corriendo entre árboles.

No hay pruebas de que menores migrantes no acompañados hayan cometido tres agresiones sexuales y seis robos con fuerza en la Casa de Campo en 72 horas. En VerificaRTVE hemos consultado a la Policía Nacional y nos asegura que no tiene registros de que se hayan producido en las 72 horas previas al 27 de mayo seis robos con fuerza y tres agresiones sexuales en esa zona. Una portavoz del cuerpo explica que ha “preguntado a todos los grupos de investigación de la zona y ninguno tiene registros de los hechos que se denuncian en el tuit”.

También hemos preguntado a dos asociaciones de vecinos de la zona si tienen constancia de que se hayan registrado seis robos con fuerza y tres agresiones sexuales en 72 horas y los dos colectivos responden que no tienen constancia de que haya sucedido eso. Una representante de la Asociación de Vecinos de Batán explica que “nadie” les ha dicho “nada sobre este suceso” y que, en general, les “llama la atención lo que sale en redes” porque “eso no sucede en este barrio”. “Se están empeñando en mostrar algo que no existe en el barrio”, advierte. Sostiene que no conoce “a nadie personalmente a quien le haya sucedido”. “No tengo constancia de esta inseguridad y voy todos los días a correr por la Casa de Campo. Tengo el centro para menores no acompañados enfrente de mi casa, paso por ahí todos los días y no tengo esa sensación de caos”, subraya. También hemos consultado a la Asociación Manzanares-Casa de Campo sobre el mensaje de Twitter y nos han respondido por correo electrónico que “no manejan esa información”.

La imagen que utiliza el tuit no es actual, es una fotografía de febrero de 2021.Gracias a una búsqueda inversa constatamos que se trata de una fotografía que publicó el diario ABC en febrero de 2021. El pie de foto que leemos es: “Dos menores extranjeros hacen «footing» en el interior de la Casa de Campo”. La instantánea no es actual y no tiene relación alguna con el texto del tuit. La cuenta que difunde este mensaje inventado sin pruebas es un perfil que ha desinformado en reiteradas ocasiones, con falacias como el bulo que decía que la Unión Europea ha prohibido el desayuno.