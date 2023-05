Las cardiopatías congénitas (Cc) son las anomalías más habituales al nacer y son la causa del 20% de las muertes neonatales. Con el avance de la tecnología, estos pacientes con enfermedad crónica, pueden tener una vida larga, pero sufren ciertas limitaciones.

Contra ellas se ha rebelado Javier Andrés Alda, de 37 años. Al nacer le detectaron tetralogía de Fallot y ha sido sometido a tres operaciones, a pesar de ello, trabaja y practica deporte con normalidad. "Pensaba que no había nadie más como yo", resalta la importancia de las asociaciones a la hora de conocer a otros jóvenes con la misma patología.

“Lo tengo súper interiorizado y es parte de mí, de mi día a día“

"Mi cardiopatía es una tetralogía de Fallot que se detecta nada más nacer. Los bebés y con este tipo de cardiopatía suelen estar un poquito más azulados por la mezcla de oxígeno en la sangre", cuenta Javier, que lo ha normalizado con el tiempo. "Llevo toda la vida en esto, lo tengo súper interiorizado y es parte de mí, de mi día a día", continúa

Ha sido operado tres veces, la primera con un año y medio y la última, en 2020, con 35. A pesar de ello, el joven insiste en que "ha ido siempre todo bastante bien" y, aunque él no era consciente, considera que la primera sus padres lo tuvieron que "pasar muy mal" porque era "muy, muy chiquitín".

Hace diez años, se dio de alta como trabajador autónomo y buscaba alguna fundación de ayuda a personas con este tipo de patologías, para "devolverlo de alguna manera a la sociedad". Se encontró con Menudos Corazones y al conocer su caso le invitaron a participar en un intercambio de jóvenes con Bulgaria.

"Hice buenas migas con los participantes, conociendo a más jóvenes que tienen una cardiopatía como yo y la verdad es que ahora son parte fundamental de mi vida. Me he involucrado mucho en eso, también he hecho retos deportivos para recaudar dinero para ellos", añade Javier.

“He sido un niño totalmente normal“

Sobre las limitaciones que le ha supesto para su vida, comenta que "había partes de la educación física que no las podía hacer". Su enfermedad hace que su válvula pulmonar no vaya del todo bien, lo que le produce una fatiga que le limita.

"Yo me sentaba, descansaba un rato y seguía jugando como los demás. He sido un niño totalmente normal", afirma a pesar de las dificultades a las que ha tenido que enfrentarse desde que nació. Ahora mantiene una actividad física regular: "He llegado a jugar en dos equipos de fútbol a la vez y salgo a correr. Hay muchos de mi edad que no aguantarían el tiempo que estoy yo".

Aunque reconoce que "cada caso es distinto" recomienda "la vida activa. "No tienes que correr una maratón, con salir a pasear todos los días, la vida que tienes es mejor".

El segumiento del paciente, con ecografías y pruebas de esfuerzo, es fundamental. Javier mantiene las revisiones, dos al año, una en Madrid, donde le operaron por última vez en 2020, y otra en Zaragoza, donde reside. Es ingeniero técnico y tiene una cosultoría energética llamada Vatios Verdes.

Javier hace hincapié en la importancia de tener el apoyo de una asociación como Menudos Corazones. "Hasta que no conocí la fundación pensaba que que no había nadie más como yo. Me acuerdo perfectamente la primera vez que me presentaron a otra persona con cardiopatía. No eres consciente tampoco de que pueda haber niños como tú, siempre es bueno el conocer a la gente que está pasando por lo mismo".

Javier concluye que las asociaciones son fundamentales "no sólo por los niños, sino por el apoyo entre padres"."Han hecho un grupo que son 'Las mamás de Menudos' y cuando alguien tiene que pasar revisión o algún tipo de prueba un poquito más complicada, se dan ánimos y eso es de agradecer".

"El diagnóstico prenatal es fundamental" La presidenta de la Sección de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas de la Sociedad Española de Cardiología, la Dra. Inmaculada Sánchez Pérez, ha asegurado a RTVE.es que "el diagnóstico prenatal es fundamental" porque "hay cosas que son inviables para el nacimiento, pero que se pueden tratar en el propio feto". Por ejemplo, existen arritmias fetales que se pueden tratar dándole fármacos a la madre. Y anomalías como la estrechez severa de la válvula aórtica, que se puede hacer un cateterismo al feto a través de la tripa de la madre y conseguir que sea viable el nacimiento. "Incluso, para planificar cómo va a ser el parto, con la posibilidad de una actuación urgente en las primeras horas de vida que marque la diferencia entre que pueda sobrevivir o no", añade la doctora. La incidencia de esta anomalía en España es de 8,5 por cada 1.000 nacidos y 3,3 de cada 1.000 nacidos son portadores de cardiopatías congénitas mayores (MCc). Es muy importante en estos casos para su supervivencia el diagnóstico en el periodo prenatal. Estas enfermedades tienen una prevalencia en tres de cada 1.000 adultos, según los estudios realizados, por lo que se estima que en España hay unas 120.000 personas que lo padecen. Un número que está creciendo en los últimos años y que lo seguirá haciendo debido a los avances médicos que alargan la vida de los pacientes y mejoran la calidad de la misma.

El avance de la tecnología, clave para la supervivencia La cardióloga confirma que el avance de la tecnología ha traido una mejora de la esperanza de vida: "En la actualidad el grueso de pacientes con cardiopatías congénitas que antes no sobrevivían con respecto a la edad infantil, ahora sí lo hacen". Esto genera nuevos problemas a los que enfrentarse, como "las secuelas que tienen en la edad adulta, las que precisan de un intervencionismo y, sobre todo, de ya no solo mejorar la supervivencia, sino la calidad de vida" del paciente. Sobre las limitaciones que tienen, la Dra. Sánchez considera que "son capaces de saber hasta dónde pueden llegar en el ejercicio y su actividad profesional". "La práctica de deporte es buena, para todos y también para la cardiopatía congénita", insiste la doctora, de ahí la importancia de la labor del cardiólogo con su paciente: "Decirle cuáles son las limitaciones que tiene. Y, sobre todo, no solo limitaciones, sino ofrecerle lo que sí puede hacer y alternativas". “Muchas veces el miedo a lo desconocido es lo peor“ Considera que las asociaciones hacen un trabajo "que es fundamental, en muchos casos sin ayuda pública" para que los chicos con cardiopatías compartan su experiencia porque: "muchas veces el miedo a lo desconocido es lo peor". Por último, la Dra. Sánchez asegura que otro aspecto "igual de necesario que la operación o la ecografía o cualquier procedimiento, es la ayuda psicológica". Reclama que todavía hay que "trabajar mucho en lo que es la sanidad pública, ofrecer ese apoyo como una herramienta más dentro de la cardiología pediátrica y que sea accesible y especializada".