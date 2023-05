"Tenía una torpeza en la pierna izquierda, notaba que no me funcionaba como siempre", relata Juanjo Martín, presidente de la Asociación turolense de Esclerosis Múltiple. A él le diagnosticaron la enfermedad cuando tenía 40 años y desde entonces le ha generado graves problemas de movilidad. Como él, casi tres millones de personas sufren esta en el mundo y 55.000 en España, según datos de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple.

Se trata de una enfermedad autoinmune en la que el propio sistema inmune ataca al sistema nervioso central y produce una desmielinización de los nervios, según explica Celia Guevara, jefa de la sección de Neurología del Hospital Universitario San Carlos de Madrid. La presidenta del Comité Asesor de AEDEM-COCEMFE sostiene que "es la segunda causa de discapacidad en los jóvenes, después de los accidentes de tráfico".

"Toda la vida trabajando hasta que te das cuenta de que tienes que dejarlo porque el dolor te lo impide", señala Ana Isabel López Rivera, paciente y presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara.

En el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, las asociaciones reivindican la necesidad de que los pacientes puedan acceder a medidas de protección social desde el momento del diagnóstico o la equidad en el acceso al tratamiento farmacológico en todas las comunidades autónomas, entre otros reclamos.

No afecta de igual manera a los que la sufren

La enfermedad no afecta de igual manera a todos los pacientes que la sufren. Es el caso de Ana Isabel López, que lleva 26 años con esclerosis múltiple y desde entonces ha intentado hacer una vida normal. Ahora tiene 53 años y desde los 46 ha empezado a utilizar una silla de ruedas porque tiene dificultad de movilidad. “Intentas hacer una vida normal, pero llega un momento que los brotes se van sucediendo, y no puedes hacer lo que hacías", sostiene.

“De hombros para abajo no puedo mover nada”, indica Juanjo Martín. A él le diagnosticaron la enfermedad con 40 años, y poco a poco fue empeorando hasta que se vio obligado a pedir la incapacidad total en el trabajo. A día de hoy también le ha llevado a tener que ir en una silla de ruedas y a necesitar ayuda y atención para realizar sus tareas diarias las 24 horas del día.

"Si tú me ves, aparentemente no parece que tenga esclerosis múltiple si no te lo digo", sostiene María Teresa González, vicepresidenta de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple. La enfermedad no le ha afectado a nivel físico, pero sí a nivel cognitivo. "Tengo problemas de fatiga, memoria, concentración y a veces de visión", sostiene.

Cristina Díaz, vicepresidenta de la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple, también sufre mucha molestia continua, fatigas y dolor de piernas y problemas de concentración. A pesar de ello, desarrolla sus funciones laborales con normalidad en teletrabajo. "Me dan facilidades, porque con el cansancio tan continuo se me haría complicado combinar mis labores como madre y trabajar", indica.