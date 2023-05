Javier Bardem: "Cuando Halle Bailey calentaba la voz para 'La Sirenita', yo lloraba de emoción"

"Yo soy republicano, interpreto a reyes en la ficción", así bromeaba Javier Bardem con los periodistas que le entrevistamos en Madrid con motivo del estreno de La Sirenita, que dirige Rob Marshall (Chicago, El regreso de Mary Poppins) y que es una versión con actores del clásico animado de Disney de 1989. Un musical en el que Bardem interpreta al padre de Ariel y que cuenta con la inolvidable música de Alan Menken (La Bella y la Bestia, Aladdin), letras de Howard Ashman (La Sirenita, La Bella y la Bestia) y nuevas letras del tres veces ganador del Tony Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Encanto). Un gran espectáculo para toda la famillia que llega a los cines este 26 de mayo.

"Salvo que ambos tenemos una hija no creo que tenga nada en común con el Rey Tritón -asegura Bardem-. Porque no soy buen nadador y aguantar la respiración bajo el agua tampoco. Imagino que también a veces me excede el miedo y la inseguridad ante la expectativa de imaginar a mis hijos convirtiéndose en personas que no son. Ese es el miedo de cualquier padre y madre, el complejo de proyectar lo de uno por encima de poder escuchar a ese individuo, por pequeño que sea, y respetar eso. Con el miedo y el vértigo que eso produce".

"Pero todos hemos sido hijos e hijas -añade Bardem- No hay otra manera de originarse la la vida y de que esto siga funcionando y siga avanzando más que darle lugar a la libertad de uno. Ahí es donde me encuentro con Tritón y donde me desencuentro con él. Pero es una cosa que pasa inconscientemente. Yo ví el clásico de animación en el cine y me gustó mucho la música. Pero cuando empecé a leer el guion sentí que me revolvía algo. Algo que no me hubiese pasado si me hubieran ofrecido la película cuando no tenía hijos. Porque entonces posiblemente no la hubiera hecho".

Javier Bardem en 'La sirenita'

La canción de Bardem que no escucharemos... de momento La Sirenita cuenta la historia de Ariel, la hija más joven del Rey Tritón y también la más rebelde. Su mayor deseo es conocer el mundo de la superficie y en una de sus incuriones se enamora del apuesto Príncipe Eric. Y aunque las sirenas no pueden salir del mar, Ariel quiere seguir su corazón y hará un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, que le da la oportunidad de experimentar la vida en la tierra, pero a cambio pone en peligro su vida y la corona de su padre. En la película volveremos a escuchar canciones míticas como Under the sea (Bajo del mar) o Part of Your World (Parte de tu mundo), pero no escucharemos cantar a Bardem, como en sus últimas películas, Being the Ricardos y Lilo, el cocodrilo. Al menos de momento: "Grabé una canción que se titula Impossible Child, que es una canción original de Alan Menken y Lin-Manuel Miranda. Es rock-ópera y es realmente preciosa. Maravillosa". "Además es la primea canción que yo he interpretado para una película, porque empezamos a ensayar en el 2019 y la grabamos en el 2020. Luego llegó la pandemia, en el 21 hice Los Ricardo y Lilo, el cocodrilo... Pero mi primera canción no se ha podido escuchar. Es preciosa, muy potente y lo que ha hecho el director con ella es maravilloso. Pero en la segunda parte de la canción Tritón se da cuenta de que él puede ser la razón de que su hija quiere irse de casa. Entonces esa vulnerabilidad puesta en la canción en el momento donde estaba prevista, hubiese sido un spoiler del final de la película". "Yo respeto a los que deciden tener hijos y a los que no, pero si hubiésemos incluído la canción, creo que hubiese restado valor al final de la película -concluye Bardem-. Pero la canción estará en los extras de la película y podrá verse en platafomaras". Javier Bardem en 'La sirenita'

"Melissa se ha basado en Divine para intepretar a Ursula" Una versión con actores del clásico animado que está protagonizada por la cantante y actriz Halle Bailey (Grown-ish) como Ariel; Jonah Hauer-King (Uno más de la famila) como el Príncipe Eric; el ganador del Premio Tony Daveed Diggs (Hamilton) como la voz de Sebastián; Awkwafina (Raya y el último dragón) como la voz de Scuttle; Jacob Tremblay (Luca) como la voz en versión original de Flounder; Noma Dumezweni (El Regreso de Mary Poppins) como la Reina Selina; Art Malik (Homeland) como Grimsby; Javier Bardem (No es país para viejos, Being the Ricardos) como el Rey Tritón; y las dos veces nominada al Premio de la Academia Melissa McCarthy (¿Podrás perdonarme algún día?, La boda de mi mejor amiga) como la malvada Úrsula. "A Melissa la he conocido más ahora en la promoción que en el rodaje -asegura Bardem-, porque en el rodaje solo coincidimos un día. Me parece una actriz genial y es una gras cómica. En la promoción he estado emparejado con ella y me he partido el culo de risa. Es una loca y es muy punky, es realmente genial. Es una grandísima devoradora del mundo drag queen y su personaje lo ha basado en eso. En Divine, que era la gran drag queen de John Waters. Hace un trabajo excepcional, me encanta". "Y Halle Bailey, cuando llegó a los ensayos, en 2019, tenía 17 o 18 años -añade el actor-. Tenía una frescura, una inocencia... que sigue teniendo. Y nos quedamos todos alucinados con su capacidad de trabajo. Era como inagotable. Nunca se repetía por ella. ¡Y eso que era su primera película!. Cuando empezaba a calentar la voz, yo comenzaba a llorar. Me emocionaba. Yo pensé: ¡¿cómo puede cantar así?! Tiene eso, que yo creo que es de estrella cinematográfica real, que es que, cuando la ves, quieres seguir mirándola. Ha nacido con eso". Melissa McCarthy en 'La sirenita'

"Creo en el romanticismo del amor diario" preguntamos a Berdem si cree en el amor romántico, como el que se muestra en La sirenita: "Creo que hay que romantizar el amor. Lo que no creo es en el amor idílico y la idealidad del amor. Que el amor es suficiente o que el amor debe ser único o para siempre. Eso si son cuentos de hadas que ya, a una cierta edad, no deben existir. Pero yo sí creo en el romanticismo del amor diario que cuesta, que lleva trabajo, esfuerzo y atención. No es simplemente decir: "te quiero, qué guapa estás..." Es no olvidarte de ver a la persona y de las necesidades de esa persona, todos los días. Y no descuidar esa atención por las prisas, la ansiedad, la falta de tiempo..." "Para mí el romanticismo es eso -añade-. No es una cena con velas, sino lo romántico que es ver al otro de verdad. Ahí está lo hermoso, ahí está el encuentro, el dejarse ver y el ver al otro de verdad. El problema es que vamos demasiado deprisa. Vamos a una hostia que es imposible verse a uno mismo y ver a nadie". Halle Bailey en 'La sirenita'

"Me encantaba rodar con el cangrejo" En su anterior película, Bardem rodó con Lilo el cocodrilo. Y en esta tiene muchas escenas con Sebastian (Daveed Diggs), que también está generado por ordenador. "En realidad había tres tipos de cangrejos -nos comenta-. Primero un muñequito que me lo ponían en el hombro, en el brazo... para que yo hablara con él. Y que yo me quería llevar a casa todo el rato, pero no me dejaban. luego estaba el cangrejo-marioneta, que era un señor que manejaba la marioneta que iba detrás de mí y que vestía de azul para que no se le viese. Y hacía el cangrejo. tu, tu, tu, tu... y a mí me daba mucha risa". "Y lo tercero -añade-, que era mi favorito, que eran solo los ojos del cangrejo. Una bola azul con los dos ojos. Y ahí es cuando yo me moría literalmente de risa. Yo que soy un actor serio (ríe). Pero lo bueno y el lujo, es que el actor qe lo interpretaaba, Daveed, que lo hace muy bien y es muy gracioso, estaba siempre conmigo en el plató, dándome la réplica. Yo no rodaba con una grabación sino que actuaba con el actor. que lo hace muy bien, muy gracioso. Estaba en rodaje, yo nunca rodaba acorde a su grabación, cuando aparecía el cangrejo el actor también trabajaba, estaba allí al lado del cangrejo, lo que te permitía interactuar". "A mí me encantaba, llegaba al set y decía: ¡Qué bien, hoy ruedo con el cangrejo! -añade el actor-. Sebastian en 'La sirenita'

"Me he abierto a las películas infantiles y he descubierto un mundo" Cada generación tiene un clásico que Disney que la marca. Bardem confiesa que, en su caso fue: "Dumbo. Dumbo me mató. Me acuerdo de la madre.... es que era muy heavy. las películas de Disney pueden ser muy heavys. Sobre todo por el tema de las madres. De Bambi no me acuerdo, pero lo de Dumbo me marcó. Por eso está bien visionarlas ahora y ver ese tema de la crueldad". Bardem confiesa que pidió a Rob Marshall el papel de Tritón: "Desde que soy padre he abierto mucho más la mano al tema infantil y he descubierto un mundo. Cuando hice Los piratas del Caribe: La venganza de Salazar, también lo hice por ellos, aunque todavía eran pequeños. Y también porque me apetecía formar parte del mundo de los piratas. Pero cuando hice Lilo si lo hice pensando en compartirlo con ellos. Y me lo pasé tan bien... Aunque se trabaja muchísimo. Porque hay que cantar y bailar e imaginarte a un cocodrilo que no existía, porque en ese caso no había nada". "Pero, a la vez, hay una ligereza que hace que trabajar sea muy divertido y que pide otro músculo que a lo mejor no tengo tanto. Y que aquí también había, aunque mi personaje, justamente, es el más intenso de todos. También me llamaron por eso: "queremos a un rey que lo pase mal". "Es verdad que me he abierto a las películas infantiles, pero a la hora de elegir películas adultas no cambia nada. Lo que sí cambia mogollón es el tiempo que paso fuera de casa. Antesme iba tres meses a Japón encantado. Ahora ya no voy ni por todo el oro del mundo. Yo tengo ya en mi cuerpo, en mi ADN, dos semanas de rodaje, no más. Hay excepciones como Los Ricardos, que fue en la pandemia y lo pasé má, porque estuve fuera de casa mucho tiempo. Aunque es importante que los niños entiendan que papá está trabajando, que hay que trabajar. Así podrán ver el trabajo terminado, como La Sirenita". Halle Bailey en 'La sirenita'