El Consell de Formentera ofereix la posidònia retirada de les platges

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, torna a posar a disposició la posidònia que han retirat de les platges de Formentera perquè les persones interessades puguin fer-la servir.

Ha començat la retirada a ses Illetes

El març va començar la retirada de posidònia per cala Saona, on se n'han retirat 612 metres cúbics; també se n'han retirat 360 m3 a es Ca Marí i 48 m3 a l'Estany des Peix (al tram del CENF per permetre l'activitat de vela). Cal recordar que la retirada de posidònia, per normativa del PRUG de ses Salines, només es pot fer a partir del 15 de maig com a mesura de protecció mediambiental i del sistema dunar de les nostres platges. En aquest sentit, ahir va començar la retirada de posidònia de la platja de ses Illetes.

Qui tengui interès a fer servir la posidònia retirada, es pot adreçar a l'àrea de Medi Ambient per fer la petició, via instància genèrica a l'OVAC, telefonant al 971 32 12 10 o enviant un correu a mediambient@conselldeformentera.cat. El transport del material és gratuït.