ARCA demana al Consell de Mallorca el control de les obres de la plaça d'Espanya de Palma

L'associació de conservació i defensa del patrimoni ARCA ha demanat al Consell de Mallorca que controli les obres que fa l'Ajuntament de Palma a la plaça d'Espanya. ARCA diu que "les restes de murada soterrades mereixen un respecte i les obres actuals posen en risc els testimonis que en el futur es volguessin treure a la llum"

Escrit al Consell de Mallorca

“Si hi ha alternatives, s'han d'estudiar i obligar a modificar les obres per evitar destruccions de Patrimoni“

ARCA ha enviat un escrit al Consell de Mallorca perquè actui d'urgència i garanteixin la protecció arqueològica de la zona de les obres de reforma i rehabilitació de la plaça d'Espanya. Diu ARCA que "no han volgut atendre la petició de mantenir a la vista algun fragment de la murada". "Consideram que els controls arqueològics privats o públics no s'han de limitar a aixecar acta del que hi ha. Si hi ha alternatives, s'han d'estudiar i obligar a modificar les obres per evitar destruccions de Patrimoni".