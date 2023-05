Comencen els treballs d'excavació arqueològica a Montefí

Aquesta setmana comencen els treballs arqueològics per a la restauració i consolidació del talaiot 2 i la cova 4 del jaciment talaiòtic de Montefí (Ciutadella). Aquest projecte està finançat amb Fons Europeus procedents del mecanisme per a la Recuperació i Resiliència Next Generation EU, i té com a objectiu principal millorar la visitabilitat del jaciment. L’empresa Catarqueòlegs, SL. és l’encarregada de realitzar les excavacions.

Deficiències estructurals L'estat de conservació, especialment el talaiot 2, presenta deficiències d'estabilitat estructural que en dificulten la visita. Aquesta intervenció pretén solucionar la problemàtica i millorar així l’experiència del visitant. L'any 2015, el Departament de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Menorca va sol·licitar una sèrie d'ofertes tècniques per a la redacció del Projecte de Consolidació del talaiot 2 i la cova 4 de Montefí. Finalment, s'adjudicà a E. ARQ Enginyeria-Arquitectura, SLP la redacció d'aquests treballs. Posteriorment, a l'octubre del 2017 es va realitzar un avantprojecte per a la sol·licitud de subvencions procedents de l'Estat espanyol per a la realització d'aquestes obres.