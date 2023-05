La cantautora brasileña Rita Lee, una de las artistas más reconocidas en su país y conocida como 'La reina del rock', falleció en la noche del lunes en su residencia en la ciudad de Sao Paulo a los 75 años, informa la familia, la cual ha añadido que estuvo "rodeada de todo el amor de su familia, como ella siempre quiso". El mensaje ha sido publicado por sus allegados en su cuenta de Instagram y comenzó a inundarse de palabras de cariño y apoyo por multitud de seguidores de la artista.

Los restos de la artista serán velados a partir de este miércoles en el Planetario del Parque Ibirapuera de la capital paulista. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha decretado tres días de luto nacional en memoria de la cantautora.

Autora de éxitos como 'Lança perfume', 'Baila comigo' y 'Mania de você', la artista brasileña padecía un cáncer de pulmón que le fue descubierto en 2021. Rita Lee fue una de las artistas más consagradas y reconocidas del gigante suramericano donde siempre será recordada como 'la reina del rock brasileño'.

Irreverente y rebelde, vivió entre la psicodelia, las drogas y el sosiego que le brindó hasta el último de sus días su esposo, Roberto de Carvalho, su compañero sentimental y profesional durante más de 47 años, y padre de sus tres hijos.

Una carrera llena de éxitos

Con ascendencia estadounidense por parte de su padre e italiana por parte de su madre, la artista brasileña nació el 31 de diciembre de 1947 en Sao Paulo. Pese a tener contacto con la música desde su más tierna infancia, su sueño de niña era ser actriz o veterinaria, sin embargo, fue en la adolescencia cuando comenzó a componer sus primeras canciones, varias de ellas conocidas con las 'Teenage Singers'. Un grupo que creó junto a varias amigas a la edad de 16 años.

Posteriormente, siguieron otros grupos como 'Os Mutantes' y 'As Cilibrinas do Éden', aunque no fue hasta la llegada de 'Tutti Frutti' (1973-1975), con la que se ganó ese famoso apodo que la haría nacionalmente conocida.

Aunque el rock fue el género base de su carrera profesional, la cantautora también incursionó en el pop, la bossa nova, la electrónica y el new wave.