En la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se promueve el impulso de las terapias avanzadas para que lleguen a la población. De hecho, han tratado treinta ensayos clínicos que han permitido el tratamiento de más de ochocientos pacientes. El pasado 27 de abril, su directora, Gloria Carmona, estuvo en la presentación de este ensayo clínico en la Universidad de Granada: “A veces nos encontramos con grandes retos, pero fruto del éxito nos encontramos este ensayo clínico”.

También asistió Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universidad de Granada, y puso en valor lo siguiente: “Un ensayo clínico no es solo los resultados de una investigación, es una serie de aspectos legales importantísimos que hay que cumplir con respecto a la salud, a los pacientes y a las personas. Si el ensayo clínico tiene unos resultados positivos es porque verdaderamente los tiene y pueden ser aplicados directamente. Siempre decimos que la ciencia no se hace en un escaparate, pero sí se muestran los resultados en un escaparate porque es necesario que la sociedad lo conozca”.

Para realizar el ensayo clínico, el primer reto que tuvieron que conseguir fue la fabricación de córneas artificiales. En 2006, se publicó el primer modelo de córnea. “Por primera vez, los histólogos no solo estudian los tejidos del ser humano, sino que podemos fabricarlos”, nos cuenta Miguel Alamino, catedrático e investigador del departamento de histología . “En concreto, para fabricar una córnea artificial estuvimos optimizando una serie de técnicas que nos permitieron cultivar las células que existen en la córnea humana, que constituye la superficie más externa del ojo”.

Las córneas artificiales fabricadas tenían el objetivo de tratar úlceras corneales graves que previamente no habían respondido a otros tratamientos. Al ser la primera vez que se utilizaba esta técnica, los pacientes sometidos al ensayo clínico tenían gravísimos problemas en la superficie ocular, es decir, graves problemas de visión. Con esta decisión, los clínicos se aseguran que los riegos y los beneficios están equilibrados , por la seguridad del paciente.

“Nuestro primer objetivo se ha cumplido: Ver que era un tratamiento que no generaba ningún tipo de reacción adversa en nuestros pacientes”, comparte Carmen González Gallardo, facultativa del servicio de oftalmología Hospital Clínico San Cecilio y coordinadora del ensayo clínico . “Aunque no era objetivo de nuestro estudio, hemos obtenido también algunos signos de eficacia clínica. Por ejemplo, en estos pacientes se ha producido una disminución importante en el grado de inflamación. Esto, lo que ha conllevado que los pacientes tuvieran una mejora de sintomatología que para nosotros es muy importante porque lo que queremos es mejorar la vida de nuestros pacientes”.

A la espera de un segundo ensayo

Este mismo equipo está desarrollando un nuevo ensayo que se calcula que contará con treinta pacientes. La financiación ya está aprobada, aunque el coste final depende del ritmo de reclutamiento, que no depende del equipo. El proyecto está a la espera del visto bueno de la Agencia Española del Medicamento.

El objetivo, confiesa Carmen González Gallardo, es “ver si realmente también es eficaz en cuanto a ganancia de agudeza visual porque los casos que se seleccionaron eran casos de pacientes que prácticamente estaban ciegos”. Además, la coordinadora del ensayo clínico especifica: “En dos de esos cinco sí tenían algo de remanente visual porque sus patologías no eran tan severas, pero son agudezas visuales muy bajas, como percepción de luz y movimiento de manos”.

“en un futuro no muy lejano, tendremos disponible otra terapia.“

“Si los resultados son los esperados, creemos que, en un futuro no muy lejano, tendremos disponible otra terapia para tratar a estos pacientes que ahora mismo no tienen un tratamiento eficaz frente a su patología”, concluye la coordinadora del ensayo clínico teniendo en cuenta que el periodo de tiempo incluye dos años de seguimiento de los pacientes y análisis de datos. “También habría que tener en cuenta que todavía no está en marcha”.