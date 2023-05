La Catedral de Palma obrirà les terrasses al públic a partir de dimecres dia 3 de maig

Demà, 3 de maig, la Seu tornarà a obrir les terrasses al públic. La visita permet gaudir de Palma a vista d'ocell i conèixer la basílica des de racons insospitats. L'accés serà sense guia i es realitzarà cada 30 minuts. De dilluns a divendres de 10.00 a 16.30 h i els dissabtes de 10.00 a 13.30 h. De dia 3 de maig fins al 6, els residents tindran l’entrada gratuïta. S’ha de presentar la reserva rebuda per correu electrònic a taquilles.

Preu de 20 €

El preu de l'entrada, que inclou la visita a la Catedral, a les terrasses, així com al Museu d'Art Sacre de Mallorca, serà de 20 €. L’accés per a residents serà de 7 €. I els divendres presentant el DNI podran adquirir una entrada gratuïta a taquilles. La venda de tiquets estarà disponible tant a la pàgina web com a les taquilles de la Catedral amb un aforament màxim de 60 persones per visita.