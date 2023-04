Va ser l'estrella de la nit. El moment més esperat i el més aplaudit. Susan Sarandon va recollir el Premi d'Honor dels 67è Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia enmig d'una gran ovació del públic que es va posar dempeus. L'actriu nord-americana va dedicar aquest guardó que reconeix la seva carrera al seu amic Harry Belafonte, que va morir precisament ahir 25 d'abril al matí. Visiblement emocionada, el seu discurs d'agraïment va ser tot un homenatge a la lluita del cantant pels drets civils dels afroamericans. "Harry creia que un món millor era possible, jo també ho crec", va dir entre llàgrimes.

Actriu i activista Nascuda a Nova York en 1946, Susan Sarandon es va estrenar en la interpretació en 1970 amb 'Joe' i es va donar a conèixer amb la pel·lícula de culte 'The Rocky Horror Picture Show', en 1975. Actriu de cinema, televisió, teatre i doblatge, és un valor segur a Hollywood. Ha estat nominada cinc cops als Oscar, guardó que va aconseguir en 1995 per una brillant interpretació en la pel·lícula 'Pena de mort', dirigida per la seva parella d'aleshores Tim Robbins. Però la carrera de Susan Sarandon es va consagrar abans en 1991, quan va protagonitzar amb Geena Davis 'Thelma & Louise', de Ridley Scott i que ahir van projectar al Barcelona Film Fest. Sarandon es defineix a si mateixa com a mare, activista i actriu. I és que sempre se l'ha vist compromesa públicament amb les causes polítiques. Des del 2010 és ambaixadora de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació, i va participar activament en el moviment Occupy Wall Street. La seva implicació contra la política migratòria de Donald Trump la va portar a ser detinguda en una protesta en 2018.

Premi d'Honor també per Omar Sy Nascut a França en 1978, Omar Sy va ser altre dels guardonats amb un premi honorífic. Malgrat la seva curta carrera, com ell va recordar amb humor, és un dels actors francesos amb més projecció internacional de l'actualitat. D'ençà que va protagonitzar la pel·lícula 'Intocable' (2011), interpretació que li va valer un premi Cèsar, no ha deixat de sembrar èxits. Des de llavors, ha participat en 'X Men: Dies del Futur Passat' (2014) i 'Jurassic World' (2015), entre altres pel·lícules, així com en la sèrie 'Lupin'.

40 anys de l'Óscar a 'Volver a empezar' de José Luis Garci La cerimònia va estar marcada especialment pel record del primer Oscar que va rebre una pel·lícula espanyola. Va ser fa quaranta anys. L'11 d'abril de 1983 la llegendària actriu alemanya Luise Rainer va anunciar que l'Oscar a la Millor Pel·lícula en Llengua Estrangera era per a 'Volver a empezar', de José Luis Garci. Encara que Luis Buñuel ja l'havia guanyat deu anys abans amb 'El discreto encanto de la burgesia (1972), aquesta era de producció francesa. Garci va triomfar a Los Ángeles amb la primera producció espanyola en aconseguir el reconeixement internacional que atorgava l'Acadèmia de Hollywood. Ahir, el director va recollir el Premi d'Honor dels Sant Jordi de Cinematografia tot recordant l'equip professional amb qui treballar en aquesta pel·lícula. Els Premis d'Honor els va tancar Gerardo Herrero, premi a la Indústria per la seva extensa carrera com a director, realitzador i productor, que va agrair el guardó: "Em va fer molta il·lusió quan em van cridar i ho haig d'agrair al jurat".

Luis Zahera i Anna Castillo, millors interpretacions En les categories de millor actor i millor actriu, els Premis Sant Jordi d'enguany han escollit les interpretacions de Luis Zahera i Anna Castillo, per 'As bestas' i 'Girasoles silvestres' respectivament. Zahera, que també va guanyar un Goya aquest any per la mateixa pel·lícula, no va escatimar en elogis a la Catalunya que estima. L'Anna Castillo estava entusiasmada de rebre l'estatueta de les mans de les seves millors amigues. No es va deixar ningú a qui agrair aquest guardó, que va dedicar especialment a la seva mare.