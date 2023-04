Barbarella es un mito por muchas razones: fue la primera gran heroína del cómic adulto europeo y pionera en llevar a las viñetas la liberación de la mujer y la revolución sexual de los 60. Además, fue el modelo para muchos de los personajes fuertes femeninos que la siguieron (Vampirella, Modesty blaise, Valentina...) Y traspasó las viñetas para convertirse en un icono pop gracias a la película dirigida por Roger Vadim y protagonizada por Jane Fonda (en 1968).

Pero, a pesar de ese gran éxito y su impacto en la cultura popular, el cómic original de Jean-Claude Forest (París, 1930 - 1998) permanecía inédito en España desde hace más de 60 años (1962). Una injusticia histórica que la editorial Dolmen ha solucionado con el tomo Barbarella, que incluye los dos primeros álbumes de la serie.

Un tomo que se lanzó en Francia el año pasado, coincidiendo con ese 60 aniversario del cómic y que incluye los dos primeros álbumes de la serie en blanco y negro (porque los bitonos originales se perdieron) y un montón de extras, como portadas, ilustraciones y artículos de gente como el ilustrador y crítico Ángel de la Calle, el crítico cinematográfico Jesús Palacios o el dibujante Javier Rodríguez.

Una Barbarella que abandonaba la tierra, intentando olvidar a un hombre que la había hecho sufrir, para vivir aventuras en lejanos planetas en busca de paz y amor, ya que, al contrario que sus contrapartidas masculinos de los cómics nunca resolvía los problemas a los que se enfrentaba con violencia sino usando su inteligencia y sus encantos. Podía decirse que adoptó el lema Hippie de la época: "Haz el amor y no la guerra" . Lo curioso es que nunca fue la típica vampiresa, sino que siempre buscaba la igualdad con sus semejantes y respetaba a los demás personajes.

La película, que era muy fiel a las viñetas se convirtió en un enorme éxito y en un icono pop de la época , aunque eso no benefició demasiado al cómic, que quedó olvidado. Aunque su influencia siguió creciendo y cada vez tuvo más imitadoras, como las mencionadas Vampirella, Modesty Blaise o Jodelle. Su influencia llegó hasta España, donde Víctor Mora y José Bielsa crearon Supernova en 1972. Y en 1979, ya sin censura, Alfonso Azpiri creó su personaje más conocido, Lorna, que era un claro homenaje a Barbarella.

Su influencia en la cultura popular

Pero la influencia de Barbarella ha ido más allá de las viñetas. Por ejemplo, en el mundo de la música. La banda pop de los 80, Duran Duran, toma su nombre de uno de los personajes de Barbarella, el profesor Durand Durand. Y uno de los temas más famosos de la banda es "Electric Barbarella".

Además, la cantante belga Lio ícono del pop en Francia y Bélgica sacó su nombre artístico de uno de los personajes de Barbarella, una adolescente llamada Lio a la que salva en una de sus aventuras. Jamiroquai menciona una "baby Barbarella" en su canción "Cosmic Girl". Y el video musical del tema "Put Yourself In My Place", de la australiana Kylie Minogue, también se inspiró en Barbarella. Y en internet encontraréis muchos más ejemplos, como un homenaje en Los Simpsons.

Y, al parecer hay proyectos para rodar una serie de televisión y una película sobre el personaje. Para esta última se baraja a la popular actriz Sydney Sweeney (Euphoria)

En fin, que nunca es tarde para descubrir uno de los cómics más famosos e influyentes de la historia. Un icono pop y feminista cuyo surrealismo y sentido del humor hace que su lectura siga siendo una fuente constante de sorpresas.