La sobrina de Azadeh* lleva varios meses sin ir a la escuela en Irán. "Mi hermana ha decidido que no vaya de momento", asegura a RTVE.es. No es la única. 'Yasamin' vive en Teherán, la capital de Irán. Ella fue envenenada junto a sus amigas mientras se encontraban en clase. "Después de percibir un olor desconocido, experimentamos mareos severos y, poco a poco, nos sentimos somnolientas, inconscientes, con dolores de cabeza, vómitos y entumecimiento en las piernas", explica.

Un episodio parecido vivió la hija de Shadi, quien en menos de un minuto "estaba confundida y desmayándose". Cuando recuperó la conciencia, "tenía muchas náuseas, dolores muy fuertes de estómago y cabeza". La hermana de Farah, de 16 años, también fue víctima en un colegio de Amol, una ciudad de la provincia de Mazandarán. Ahora lidia con un trauma que está tratando con su psicoterapeuta. "Tiene flashbacks, ataques de pánico y está tomando medicamentos en este momento", explica Farah a RTVE.es.

En muchas ciudades de Irán se respira preocupación y miedo. Una oleada de envenenamientos a niñas en los colegios sacudió el país desde el mes de noviembre. Estos casos se han registrado en más de 230 colegios y ha afectado a más de 5.000 alumnas, según informaciones de varias ONG y activistas.

"No podía mover las piernas"

La periodista Sharare Mahboudi ha investigado estos casos a través de los testimonios de las madres de varias alumnas afectadas. Es el caso de Fatemeh, uno de los primeros que se dio en la ciudad de Qom. A su madre la llamaron del colegio y le dijeron que acudiera al centro porque su hija tenía problemas de movilidad. "No podía mover las piernas", recuerda. Tras este hecho, Fatemeh decidió que no fuera al colegio y pidió que se le ofreciera una educación online, a lo que el centro se negó. 'Nahtab recibió la misma llamada: "Tu hija no se encuentra bien". Al llegar, vio como muchas niñas estaban tumbadas en el patio con dificultad para respirar, entre ellas, su hija.

Los envenenamientos a alumnas en colegios de Irán coincidieron con las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Esta joven fue detenida por la policía por no llevar bien colocado el velo y posteriormente falleció a consecuencia del infarto y el coma que sufrió en una comisaría de Teherán. Su fallecimiento dio pie a numerosas movilizaciones en las calles de Irán por los derechos de las mujeres que han dado la vuelta al mundo.

"Sabemos que miles de escolares han sido envenenadas con gas en las aulas de varias ciudades del país", indica a RTVE.es la directora adjunta del Centro de Derechos Humanos en Irán, Jasmin Ramsey. "Esto ha estado sucediendo desde noviembre, pero el gobierno tardó, hasta finales de febrero, en admitir que estos envenenamientos fueron intencionados", apunta Ramsey. El portavoz de la Asociación iraní Pro Derechos Humanos coincide en que casi cuatro meses después "el Estado lo único que ha hecho ha sido mantener silencio".

El miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo Nacional de Resistencia en Irán, Shahin Gobadi, sostiene que el envenenamiento sistemático de las colegialas en Irán "fue un intento de detener el levantamiento".

Por su parte, el responsable del trabajo sobre Irán en Amnistía Internacional, Carlos de la Heras, sostiene que se trata de una herramienta para "socavar la libertad de expresión a raíz de la muerte de Mahsa Amini".