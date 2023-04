Més inspectors i més tecnologia per combatre els pisos turístics il·legals a Palma

El Consell de Mallorca ha elaborat un pla de xoc específic per lluitar contra l’oferta il·legal d’habitatges turístics plurifamiliars a Palma. Un full de ruta que ve marcat per la incorporació el mes d’abril de cinc inspectors al Servei d’Inspecció.

En total, la Direcció Insular d’Ordenació Turística comptarà a partir d’ara amb 20 inspectors. A més, una de les mesures recollides en el pla de xoc contra el lloguer turístic il·legal a Palma és l’increment de les hores d’inspecció, que s’allarguen als horabaixes i als caps de setmana. L’objectiu és poder detectar els anuncis que es publiciten durant aquestes franges horàries.

S'elaboraran mapes de calor

Inicialment, s’identificaran els 20.000 habitatges plurifamiliars del municipi de Palma amb més possibilitat d’anunciar-se com a allotjament turístic sense la llicència que pertoca. Per això, s’utilitzaran les dades d’anuncis a les plataformes en línia; s’elaboraran mapes de calor per determinar els punts calents de la localitat; es creuaran les dades obtingudes amb l’arxiu de parcel·les cadastrals; s’analitzaran les bases de dades espacials per obtenir el valor mitjà de proximitat d’anuncis per parcel·la cadastral, i s’identificaran aquests terrenys.