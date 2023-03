Las autoras de cómic toman la palabra en la exposición 'Perdona, estoy hablando'

Más de 90 autoras de cómic de todos los tiempos, de distintos estilos, procedencias, trayectorias, grupos sociales y étnicos, muestran su trabajo autobiográfico en una gran exposición en Madrid: Perdona, estoy hablando. Desde las pioneras del género, de los años 70, hasta las jóvenes autoras actuales. Y casi todas las obras están seleccionados por las propias autoras. Hemos hablado con las comisarias de esta muestra: Tevi de la Torre, Teresa Ferreiro Peleteiro y Roberta Vázquez (¡Socorro!), que podrá verse en CentroCentro, en Cibeles, desde hoy hasta el próximo 23 de julio.

Teresa Ferrerio Peleteiro (dibujante de cómic y Doctora en Bellas Artes Especializada en estudios de género), nos comenta de dónde sale el título de la exposición: "Tiene una clara perspectiva feminista. Hay un montón de autoras que hablan sobre su vida y de cosas que son tabú, especialmente para el género femenino. Y como es una exposición en la que las autoras hablamos de nosotras mismas, queríamos un título que llamase la atención y fuera como una muestra de intenciones. Hay estudios que demuestran que se interrumpe más a las mujeres que a los hombres, mientras están hablando, y otros que indican que en las aulas se les da más la palabra a los hombres. Pues de ahí sale el título".

La idea original para la muestra surge de Tevi de la Torre (gestora cultural y comisaria especializada en dibujo e ilustración): "Y quería hablar de cómic hecho por mujeres, pero que hablaran de lo que significaba trabajar como artista de cómic. Y decidí Luego hablar con Roberta, que en sus cómics y sus canales de internet habla mucho sobre lo que significa ser artista de cómic y lo duro que puede resultar. Y ella me recomendó a Teresa, que acababa de hacer la tesis doctoral sobre cómic testimonial feminista. Asíi que nos juntamos las tres y cada una ha aportado la parte que más controlaba".

Roberta Vázquez es una joven dibujante que ha colaborado en medios como El País, El Jueves... y marcas como Filmin, Amazon Prime o Movistar: "Queríamos mostrar todos los espectros dentro del cómic autobiográfico. Por eso la exposición se divide en varios temas. Aunque la mayoría de las autoras tocan más de uno. Te puedes encontrar desde alguien que te cuenta una relación personal hasta cómo se enfrenta a su jornada laboral. Yo en mi caso también quería incluir a artistas que hiciesen fanzines y que no fueran tan reconocidas, a pesar de que algunas llevan trabajando en esto varios años".

Además, las obras vienen acompañadas de textos explicativos: "Pedimos a cada autora que seleccionara su propia obra y que escribiese un texto sobre ella -asegura Tevi-. Aunque hay gente que no se siente muy cómoda escribiendo y ahí hemos intervenido nosotras. Pero, por lo general, cada una ha mandado un par de párrafos explicando por qué habían escogido esas páginas, presentando el libro al que pertenecen o, simplemente, contándonos su experiencia a la hora de contar su vida a través del cómic. Por eso, muchos de los textos han sido escritos por las propias autoras, ex profeso para esta exposición".

Por eso la exposición también se fija en esos fanzines que nos avanzan el futuro del cómic autobiográfico femenino. " Los fanzines son un poco el germen de todo -comenta Roberta-. La gente que empieza a hacer fanzines ahora, probablemente publique un cómic autobiográfico en cuatro o cinco años. Por eso está genial poder ver sus orígenes. Y por eso hemos querido descubrir a gente que está empezando o haciendo sus primeros cómics. Por ejemplo, Olaya Pedrayes o Angie de la Lama , que son artistas muy jóvenes a las que sigo desde hace años y que me hacía ilusión que estuvieran aquí. O Andrea Galaxina, que es una chica que lleva más de 15 años haciendo fanzines y que fue la que empezó a mover mi trabajo en Internet y me puso en contacto con la red de gente que hace cómic en España. Me parecía fundamental que ella formase parte de esto"

Una de las preguntas que nos surgen al ver la exposición es ¿Cuándo nació el cómic autobiográfico femenino? "Esa es una pregunta peliaguda, porque es un debate interno que también mantuvimos nosotras -asegura Tevi-. Históricamente, la investigación académica al uso se refiere al underground americano de San Francisco, de los años 70, como el origen del cómic autobiográfico, tanto el masculino como el femenino. Pero nos parece muy extraño que algo así, tan humano, naciera en un solo punto en el mundo y en un solo momento. Por eso creemos que ese puede ser uno de los orígenes del cómic biográfico, pero, como el resto de posibilidades no se está investigando, no nos casamos con ese origen ".

"En general -concluye Teresa-, creo que el cómic se está reconociendo, por fin, como el medio artístico que siempre ha sido . Porque el mercado del arte nunca le ha dado la visibilidad que debería, porque está muy vinculado a la clase trabajadora. No es obra única, no es algo con lo que puedas especular mucho, pero también hace mucho dinero. Ahora se está viendo un resurgimiento del cómic en todos los aspectos ".

Obras hechas ex profeso para la exposición

Preguntamos a Tevi de la Torre sobre las obras que vamos a poder ver en la exposición: "Hay originales y reproducciones de páginas de cómic, porque no buscamos esa mística de los originales. Lo que destacaría son cinco intervenciones hechas ex profeso para la exposición, en las que las autoras recrean momentos de sus vidas. Por ejemplo, Otraputacuentadedibujos nos enseña su habitación a través de una viñeta inmersiva; Nuria Figueiredo despliega una historia familiar con sus figuras cerámicas, Rocío Quillahuaman dramatiza un episodio de su entorno laboral con una animación y Roberta y Teresa te pueden hablar de sus obras".

"Lo mío fue variando mucho según lo estaba haciendo -asegura Roberta-. Al final he impreso autorretrato gigante de mi mesa de trabajo, al que he añadido pensamientos recurrentes que tengo mientras estoy trabajando y que son como mantras que me están acompañando; que son como una pesadilla, pero que es algo que está ahí. Es como mi música de fondo para trabajar. Da un poco de vergüenza exponer cosas tan personales, pero lo hago porque no lo puedo evitar. Y realmente, me quito un peso de encima cuando lo hago. Es un estilo de vida".

En cuanto a Teresa: "Tengo que confesar que hacía 15 años que no pintaba nada y por eso regreso con muchas ganas y mucha fuerza. Es como un tríptico. Es un lienzo abierto del que se cae una parte hacia el suelo. En él he pintado diferentes etapas que tienen que ver con mi vida. Me he inspirado mucho en la película Midsommar (Ari Aster, 2019), donde aparece un personaje que hace esas pinturas tan naif y tan ilustrativas que me encantan. Porque son como ilustraciones narrativas, como una especie de cuento visual. Y eso me encanta".

Obra de Teresa Ferrerio Peleteiro

En cuanto a lo que esperan conseguir con esta exposición, Tevi nos comenta: "Entre los que han montado la exposición había gente que sabía mucho de cómic y nos han confesado que han descubierto muchas cosas que no conocían. Por eso creo que va a funcionar para dar a conocer el trabajo de muchas autoras, tanto nacionales como internacionales. Y también para algo que a nosotros nos parece superevidente, que es que el género autobiográfico está muy asentado entre las autoras de cómic. Yo creo que es el género más extendido y más trabajado ahora mismo en todo el mundo y en generaciones distintas. Así que queremos reivindicar el género autobiográfico y, sobre todo, a las autoras que lo utilizan".