La vocal progresista del CGPJ Concepción Sáez presenta su dimisión "por la situación insostenible" del Poder Judicial

La vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial, Concepción Sáez, presentó el pasado 13 de marzo su dimisión al presidente del CGPJ, Rafael Mozo, como miembro del máximo órgano de gobierno de los jueces.

En una carta remitida a Mozo, a la que ha tenido acceso RTVE, la vocal elegida a propuesta de Izquierda Unida justificó su decisión por la "insostenible" situación del CGPJ. "Vengo meditando desde hace tiempo el sentido que tiene seguir desempeñando el cargo para el que fui nombrada en diciembre de 2013", comienza explicando Sáez en su carta.

"Transcurridos los cinco años del mandato que contempla la Constitución más otros cuatro en funciones, la cuestión deviene ineludible. Mi decisión es presentar la renuncia", añade en la misiva enviada a Mozo, a quien le ruega que acepte su salida.

Sin embargo, el presidente está considerando la aceptación de la renuncia, tal y como establece el artículo 582.1 LOPJ, que no se producirá antes del Pleno del próximo día 30.

"Comprenderás que la situación se hace ya insostenible. He confiado en que la renovación se produciría en algún momento de las sucesivas ocasiones en que parecía inminente [...] he aguantado el transcurrir de los meses y los años no sin inquietud ni incomodidad. Resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esta crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial", argumenta Sáez en su escrito.

"La incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias de este órgano al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones, ha terminado por agotar mi paciencia", reprocha Sáez.

El mandato del CGPJ expiró en diciembre de 2018 y está en funciones desde entonces con mayoría conservadora. Durante estos cinco años, el Gobierno ha intentado renovarlo tal y como establece la Constitución, pero no ha llegado nunca a un acuerdo fructífero con el principal partido de la oposición, el Partido Popular.

Concepción Sáez lleva trabajando en el máximo organismo de gobierno de los jueces desde el año 2013, cuando fue elegida.

El actual CGPJ se conformó el 4 de diciembre 2013 con 20 vocales que actualmente son 17, tras la dimisión de Sáez, porque en estos 9 años uno de ellos, Rafael Fernández Valverde, se ha jubilado, y otra, Victoria Cinto, falleció. A ello se suma la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo y del Tribunal Supremo (TS) el pasado 9 de octubre, precisamente para forzar la renovación. Además, la situación podría empeorar porque el presidente interino del órgano, Rafael Mozo, también se jubilará el próximo año.