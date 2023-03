Més ajudes del Consell de Mallorca per a pal·liar els efectes de 'Juliette'

La consellera de Territori Maria Antònia Garcías ha visitat el Santuari de Lluc per conèixer de primera mà com ha afectat el temporal Juliette al seu pas per la serra de Tramuntana, dins del municipi d'Escorca. Els arbres de les 207 hectàrees de Lluc han patit els efectes de la borrasca i també s'ha vist visiblement afectat el jardí de la flora balear Germà Macià en el qual hi ha espècies autòctones i endèmiques, algunes d'elles en perill d'extinció, com el teix i el boix.

Les ajudes inclouran els jardins ornamentals i arbres singulars “Hem de tenir una especial mirada cap a aquest lloc emblemàtic de la Serra“ "Hem de tenir una especial mirada cap a aquest lloc emblemàtic de la Serra i "hem d'aconseguir que les ajudes siguin tan efectives com siga possible"

Així les ajudes inclouran els jardins ornamentals i arbres singulars com el teix, el boix i també l'eucaliptus. Garcías ha recordat que les ajudes a particulars del Consorci Serra de Tramuntana disposa d'un fons inicial d'1,5 milions d'euros, i que en cas de ser necessari s'ampliaran. La tramitació es podrà realitzar de la manera més àgil possible i es podran sol·licitar mitjançant una fotografia geolocalitzada dels danys