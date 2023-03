El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha urgido al PSOE, socio de Gobierno de Unidas Podemos, a desbloquear su real decreto sobre publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida al público infantil porque -advierte- no podrá aprobarse en esta legislatura si persiste, más allá del 31 de marzo, el veto de Agricultura e Industria al borrador.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Consumo, un departamento que redoblará sus esfuerzos durante este mes para que se puedan sortear los obstáculos con Agricultura e Industria y que tiene la intención de celebrar reuniones de distinto nivel y de acudir también a Pedro Sánchez, a través de la vicepresidenta Yolanda Díaz, con el fin de que la cuestión se trate con celeridad.

Según Consumo, la norma permanece "bloqueada" tras el "veto" hace nueve meses de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; y de Industria, Comercio y Turismo, que emitieron informes negativos a la regulación.

Este no es el primer choque entre el ministerio de Garzón y el de Agricultura, pero desde Consumo esperan que se puedan salvar las objeciones hacia este real decreto que "está consensuado con los actores que tienen que ver con la regulación" y con el que "está de acuerdo el 80% de la población al contribuir a la lucha contra la obesidad infantil", según sostienen.

Por ello, desde Consumo insisten en que el Gobierno debería enviar el borrador del real decreto antes del 31 de marzo a Bruselas para que lo evalúe. En tres meses la Comisión Europea tiene que constatar que no se vulnera la libertad y legislación audiovisual. Después deberá emitir un dictamen el Consejo de Estado, y finalmente sería aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE.

Si el Gobierno de coalición finalmente no llega a un acuerdo antes del 31 de marzo, el real decreto que regula la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas al público infantil no verá la luz esta legislatura ya que, antes de ser aprobado en el Consejo de Ministros, necesita pasar por una tramitación antes.

El plan normativo del Gobierno no contempla este decreto

En su 'Plan Anual Normativo de 2023', el Gobierno no contempla el real decreto de regulación y control de la publicidad de alimentos y bebidas con alto contenido en grasa, azúcares y sal dirigida a público infantil. No obstante, fuentes del Ministerio de Consumo indicaron a Europa Press que muchos proyectos no incluidos previamente en los planes normativos son finalmente elevados al Consejo de Ministros.

El objetivo de esta normativa es "establecer normas relativas a la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores con el objetivo de proteger sus derechos y de reducir la exposición a la publicidad de alimentos altos en grasas, azúcares y sal, contribuyendo así a la reducción de las tasas de obesidad infantil y a garantizar el derecho a la salud de las niñas y niños".

El real decreto que el Ministerio de Consumo sacó a audiencia pública el año pasado impide que los famosos e influencers anuncien alimentos ni bebidas, aunque sean saludables, que se dirijan a un público infantil.

Con este real decreto, Consumo opta por un marco regulatorio mínimo para seguir las recomendaciones de los organismos internacionales y asimilar la normativa española a la de países como Reino Unido, Portugal o Noruega.

Esta nueva normativa afecta a los horarios de protección reforzada y a los espacios publicitarios de programas destinados al público infantil. Asimismo, regularía tanto televisión lineal como no línea, contenidos radiofónicos, salas de cine y publicidad en internet, redes sociales, webs o app móviles, cuando los contenidos se dirijan a menores de 16 años.

La norma incluye también limitaciones en la publicidad de medios impresos y en los embalajes de los alimentos y bebidas. A partir de estas premisas, las empresas podrán tener su propia autorregulación siempre y cuando supongan un marco de mayor protección al menor que la propia norma.