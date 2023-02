L'Ajuntament de Palma ha imposat el 2022 més de 2.300 multes a patinets elèctrics

L'any 2022 s’aixecaren un total de 2.315 multes a vehicles de mobilitat personal (coneguts popularment com a patinets elèctrics), tal com han explicat aquest dijous en roda de premsa la primera tinent de batle de Seguretat Ciutadana, Joana Adrover, i el regidor de Mobilitat, Xisco Dalmau.

L'Ajuntament, a favor de noves modalitats de transport

“Sempre que respectin la normativa de circulació“

Adrover ha explicat que l’Ajuntament està a favor de noves modalitats de transport que són alternatives al vehicle privat “sempre que respectin la normativa de circulació”, ha dit i ha recordat. “No volem que se criminalitzin aquestes noves modalitats de vehicles però si volem que el patinent no li llevi mai seguretat al peató”, ha dit. “Per aquest motiu hem engegat vàries campanyes per donar a conèixer la normativa i també hem fet campanyes de multa i sanció per aquelles persones que no respcten les normes de circulació”, ha fegit.