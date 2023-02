'La niña de la comunión', una terrorífica película basada en una leyenda urbana

A partir de ahora ya no tendremos miedo a encontrarnos a la "niña de la curva" cuando conduzcamos por una carretera de noche, sino a La niña de la comunión. Ese es el título de la inquietante película de terror de Víctor García (Barcelona, 1974), que está protagonizada por un joven reparto en el que destaca Carla Campra y que llega a los cines este viernes, 10 de febrero. Encabezando esta noticia tenéis un making-of exclusivo de la película con declaraciones del director y los principales protagonistas.

Víctor nos comenta cómo nació la película: "Está basada en una leyenda urbana que se cuenta en algunos lugares de Galicia o Granada. La aparición en una carretera, de noche, del fantasma de una niña que desapareció el día de su comunión. Pero esa leyenda solo es el punto de partida. A partir de ahí hemos generado una mitología propia para la historia y, sobre todo, hemos añadido a la mezcla la figura de una inquietante muñeca con una maldición".

Hay muchas películas de terror que usan la imaginería de la Iglesia católica, pero Víctor asegura que esta es muy diferente: "Hemos intentado alejarnos, de una manera bastante deliberada, de esa iconografía religiosa. Obviamente la película arranca con una comunión, pero ese elemento religioso está solo en el inicio, luego ideamos una mitología nueva y diferente, alejada de la Iglesia católica y los tópicos que hemos visto en muchas películas".

La película parte de una idea del propio realizador y Alberto Marini (Mientras duermes), y el guion es de Guillem Clua (Los renglones torcidos de Dios, El inocente), ganador del Premio Nacional de Literatura Dramática en 2020.

Y destaca por su joven reparto, encabezado por Carla Campra (Verónica, Todos los saben, Sagrada Familia), Marc Soler (Todos mienten, UPA Next), Aina Quiñones (No matarás, Cuéntame) y Carlos Oviedo (Las leyes de la frontera). Completan el reparto Claudia Riera, Maria Molins, Xavi Lite, Anna Alarcón, Víctor Solé, Mercè Llorens, Daniel Rived, Manel Barceló, Jacob Torres, Olimpia Roch, Sara Roch y Helena Gómez, entre otros.

Fotograma de 'La niña de la comunión'

Una Comunión y una inquietante muñeca La película está ambientada en un pequeño pueblo, en Mayo de 1987. En la iglesia varias niñas celebran la primera comunión, entre ellas Judith, la hermana de Sara, una familia tan humilde que no ha podido ni comprarla una muñeca para la tradicional foto de comunión. Esa noche Sara y su amiga Rebe salen de fiesta y tienen que regresar haciendo autostop. Durante el trayecto, una niña vestida de comunión (¿o es otra cosa?) se les cruza en la carretera. Cuando salen a investigar solo se encuentran con una vieja muñeca de comunión en medio del oscuro bosque. Víctor nos comenta que la muñeca de la película es muy diferente de otros célebres y terroríficos juguetes, como Chucky o Annabelle: "No se parece en nada. No es una muñeca que aparezca y desaparezca, o que mueva la cabeza... realmente la muñeca es un personaje más, aunque realmente inquietante, y lo que queríamos es que ejerciera de testigo de las cosas que pasan a su alrededor". "Es como el elemento conductor de la historia -añade-. Aparece al principio y al final de la película. Es como un refuerzo inquietante al estilo de la caja de Hellraiser. Históricamente las muñecas y muñecos han dado mucho miedo en el cine y en esta historia nos venía genial porque en los años 80 era el regalo habitual en las comuniones, cuando tenían una presencia más importante que ahora en la sociedad". En cuanto a Sara, Carla Campra (Barcelona, 1999) nos explica: "Es una joven de una familia muy humilde que está pasando apuros económicos y que se ve obligada a vivir en un pueblo porque es donde su padre ha encontrado trabajo. Pero se siente muy fuera de lugar. No consigue hacer amigos hasta que conoce a la Rebe, que se convierte en su mejor amiga, en uña y carne. Y por ello sale de fiesta con ella de noche, hasta que se cruzan con la niña de la comunión y se encuentran la muñeca". Fotograma de 'La niña de la comunión'

Un regreso a los 80 Pero... ¿por qué ha querido ambientar la película en los 80? "Primero porque, como comentaba, en los años 80 las comuniones tenían mucho más peso social que ahora. Y, después, porque esos años fueron una época de transición, de grandes cambios sociales, de la implantación de la democracia. Pero, a la vez, eso convivía con muchas rémoras del pasado.... Por eso nos parecía interesante situar en esa disyuntiva a un grupo de jóvenes adolescentes que intentan tomar las riendas de sus vidas y dejar atrás esas mochilas en las que cargan con los pecados de sus padres. En definitiva, quieren ser dueños de sus propias vidas". Además, la película está ambientada en un pequeño pueblo sin nombre. "No queríamos ubicarlo en un pueblo determinado, porque eso aumentaba la sensación de aislamiento, de que ese pueblo está lejos de todo. Sobre todo, de las modernidad de las grandes ciudades. Es como un pueblo atrapado en el tiempo, en el que el pasado tiene más peso que el futuro. Donde el tiempo parece haberse detenido, en contraposición con las ciudades, donde todo va más rápido". Algo con lo que Carla está de acuerdo: "Creo que al estar ambientada en un pueblo la película es mucho más terrorífica, porque los protagonistas están como muy aislados. No es como una ciudad en la que te encuentras a gente por la calle casi a cualquier hora o puedes llamar a cualquier portal" Carla confiesa que le ha encantado volver a esos años 80: "Me encanta esa época. Aunque yo naciera en 1999 y no la viviese, forma parte de mi educación. Y me gusta mucho la música, ¡es brutal!" Fotograma de 'La niña de la comunión'

Un grupo de jóvenes y talentosos protagonistas Destacar su talentoso grupo de jóvenes protagonistas y los personajes, muy alejados de los típicos jovenzuelos del género a los que apenas llegamos a conocer porque desde el principio están destinados al sacrificio. "Hemos querido que los espectadores se identifiquen con ellos, por eso dedicamos casi media hora de película a presentarlos, porque creo que es fundamental que el público empatice con ellos, que sepan quiénes son, como piensan y qué sueños tienen". "Creo que lo mejor del reparto es que hemos congeniado muy bien -nos explica Carla-. Nos llevamos genial desde el principio, lo hemos disfrutado y hemos acabado formando una piña. Creo que eso era fundamental para la película y que se nota en el resultado final" "Son jóvenes de los 80 -añade el director-. Tenemos a la protagonista, Sara (Carla Campra), cuyos padres son de clase media-baja, a un skin... Por eso está muy presente la música que escuchábamos los chavales en los ochenta y que nos marcó, como temas de la Unión. También está ahí la "ruta del bakalao", aunque no se mencione expresamente, pero escuchamos la música de Chimo Bayo a los Toreros Muertos... Los personajes son muy distintos entre ellos y queríamos que la música reflejase esas diferencias". Fotograma de 'La niña de la comunión'

"'The ring' y 'Pesadilla en Elm Street' siempre estuvieron ahí" En cuanto a los referentes de la película, Víctor nos comenta que: "The ring y Pesadilla en Elm Street son las referencias más evidentes y siempre estuvieron ahí desde el principio. A estas alturas también es inevitable referenciar el cine de James Wan, como Expediente Warren o Annabel. Y también hay mucha influencia de Sam Raimi (Posesión infernal). Había planos en el guion en los que apuntaba "este es un plano Sam Raimi", para tener claro cómo lo íbamos a hacer. Hay muchas películas que me marcaron en mi juventud y, de alguna forma, están ahí. Pero intento aprovechar ese cóctel para construir algo nuevo y diferente". Esta es la primera película rodada en España por Víctor García, tras una larga carrera en Estados Unidos en la que ha filmado películas de sagas tan populares como Hellraiser: Revelations (2011), Return to House on Haunted Hill (2007), Gallows Hills (2013) o la miniserie 30 días de noche: Blood Trails (2007). "Yo no diferencio las películas por nacionalidades porque creo que en todas partes hay los mismos conflictos y dudas existenciales. Es cierto que en estado Unidos puedes tener más medios, pero al final las películas españolas pueden ser igual de buenas que las americanas o igual de malas. Al final, lo más importante son las ganas de hacer la película y la implicación del equipo. Por ejemplo, mi primera película estaba producida por Joel Silver (La junga de cristal, Matrix), pero la rodé en Bulgaria". Carla Campra confiesa que también es muy fan del género de terror: "Me encanta, aunque no soy tanto de asustarme como de asustar al que tengo al lado. Siempre me han gustado las películas de miedo". A pesar de su juventud, Carla ya ha participado en títulos míticos del fantástico español, como Verónica (Paco Plaza, 2017) o 30 monedas (Álex de la Iglesia, 2020). "Creo que hay una generación que ya son grandes del terror español y universal y que, además hay una cantera de directores jóvenes que tienen cosas muy interesantes que contar. Las películas españolas de terror de estos últimos años han triunfado en todo el mundo porque son muy entretenidas y te dejan muy mal cuerpo. y cada vez son mejores". Fotograma de 'La niña de la comunión'

"Me lo he pasado genial corriendo y gritando porque soy muy kamikaze" Otra cosa que le gusta a Carla de las películas del terror son los rodajes: "Son muy divertidos, no paras de hacer cosas. Y yo, que soy muy kamikaze, me lo paso pipa saltando, gritando, corriendo... para mí es como un sueño hecho realidad". Aunque no todo es diversión: "No he pasado miedo durante el rodaje -añade la actriz-, pero reconozco que rodar por la noche es duro y complicado. Acabas muy cansado y cuando llegas a casa, después de estar toda la noche trabajando, es de día y es como muy desconcertante. otra cosa que ha requerido un esfuerzo extra han sido las escenas que hemos rodado en el agua, dentro del pozo. Como digo, correr, saltar y gritar es muy divertido, pero en este género también hay un auténtico carrusel de emociones que tienes que mostrar y no es fácil". "Aunque para esa parte física contamos con la ayuda de un estupendo equipo de especialistas que nos contaban cómo teníamos que colocar el cuerpo para no hacernos daño en una caída... nos enseñaron esos trucos básicos para no hacernos daño. Y cuando había algo muy complicado lo hacian ellos, para que no nos hiciésemos daño". "La escena en la que peor lo pasé -concluye Carla-, fue en una en la que teníamos que correr cuesta arriba, cuesta abajo.... porque rodamos en verano, con mucho calor, y yo llevaba unos pantalones de invierno muy gordos. Es fue un poco duro". Fotograma de 'La niña de la comunión'