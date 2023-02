El 20,3% de los españoles cree que obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales no deseadas es “inaceptable” pero no debe ser castigado por ley, frente a un 70% de españoles que cree que sí merece un castigo legal y tan solo un 0,5% que considera que este hecho es aceptable en algunas circunstancias.

Así se desprende de la encuesta del CIS sobre violencia sexual contra las mujeres publicada este miércoles. La encuesta fue realizada a partir de 2.509 entrevistas telefónicas realizadas en 908 municipios y 50 provincias entre el 20 y el 25 de enero. El estudio del CIS no incluye ninguna pregunta sobre la polémica de la ley 'solo sí es sí' a raíz de la rebaja de condenas a agresores sexuales.

En la misma encuesta, un 9,4% de los españoles considera que dar de manera deliberada alcohol o drogas a una mujer, sin que ella lo sepa y para poder mantener una relación sexual con ella es igualmente “inaceptable” pero no debería ser castigado por ley. Por contra, el 98,3% sí considera que debe haber un castigo legal para esta conducta y ningún español cree que sea aceptable bajo ninguna circunstancia.

Por otra parte, el 12,4% no ve acoso sexual en hacer comentarios sexuales sobre el cuerpo, la forma de vestir o la sexualidad de una trabajadora.

Respecto a lo que consideran que es acoso sexual, un 46,7% de españoles no cree que lo sea hacer chistes o bromas insultantes sobre la mujer en general. El 22,1% de españoles consultados tampoco cree que sea acoso sexual hacer chistes o bromas insultantes sobre una trabajadora. El 21,2% no ve acoso sexual en pedir reiteradamente relaciones sexuales sin presiones ni amenazas a una mujer.

el 74% cree que las mujeres agredidas no denuncian casi nunca o en pocas ocasiones

Por otra parte, el CIS pregunta sobre la percepción de los españoles sobre las denuncias ante agresiones sexuales. El 15,2% cree que las mujeres no denuncian casi nunca y un 59,2% cree que lo hace en pocas ocasiones. Respecto a las que sí denuncian, un 22,1% cree que esperan mucho tiempo a denunciar, frente a un 37,5% que creen que esperan algo, pero no demasiado.

Entre los motivos por los que los españoles creen que las mujeres víctimas no denuncian, el 45,1% cree que es por miedo al agresor, un 15,7% cree que es por vergüenza y un 15,5% por miedo de la mujer a no ser creída. Además, un 13,5 por ciento sitúa el desgaste emocional del proceso judicial como segundo motivo por el que las víctimas no se animan a denunciar.