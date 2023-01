Nadar publica 'Transitorios': "Nuestras experiencias vitales están llenas de significado y poesía"

Estos últimos años el dibujante Nadar (Pep Domingo), ha triunfado en Francia con cómics tan interesantes como Fatty, El cineasta o Justin. Todas con guiones de Julen Frey. Pero en su nueva obra, Transitorios (Astiberri), vuelve como autor completo y retoma sus temas más personales, incluso cotidianos, para hablarnos sobre las relaciones humanas. Un naturalismo con el que ya nos sorprendió en sus inicios (El mundo a tus pies, Papel estrujado). Todas sus obras están publicadas en España por Astiberri.

En Tránsitorios Nadar recoge cuatro historias en las que las vidas de sus protagonistas sufren pequeños cambios que pueden tener consecuencias inesperadas: Las relaciones de una madre con su hijo al filo de la pubertad, el encargo a un actor para que vuelva a dar vida a su personaje más recordado, las dudas morales en torno a un profesor o el especial legado de un padre. Relatos que, a pesar de esa aparente sencillez, esconden profundas reflexiones sobre la especie humana.

"Los relatos que componen el libro los escribí hace tiempo, de modo que están muy asentados y cribados -nos comenta Nadar-. Mi forma natural de crear historias tiene mucho que ver con el relato corto: todo nace de pequeñas ideas que quiero expresar, normalmente de inspiración cotidiana. Me atraen los mecanismos y las dinámicas de las relaciones humanas, en cuyo devenir cualquier pequeña alteración puede suponer un enorme cambio".

Sus fuentes de inspiración

El cómic habla sobre las relaciones humanas, las relaciones paterno-filiales, la adolescencia, la precariedad laboral, temas que reflejan las preocupaciones de su generación. "No me hago una lista de temas -confiesa-. Son cosas que surgen de forma colateral a cualquier cosa que quieras contar. Sí que hay ideas que me interesan, pero tienen una forma vaga que acaba de perfilarse con la acción de los personajes. Gran parte de nuestras experiencias vitales, vistas con cierta mirada, tienen un enorme potencial de sugestión y están llenas de significado y poesía. Para mí, esto es una fuente inagotable de inspiración".

Pero... ¿De donde surge Transitorios? "Hay poca inspiración autobiográfica, pero mucha inspiración de la realidad. Cosas que veo o escucho, anécdotas que me cuentan, libros que leo, cosas que imagino… Creo que me gusta pensarme en el pellejo de otras personas, pero nunca sé muy bien de dónde salen las ideas. En general, hay varios pretextos que me llevan a escribir una historia. Por un lado, suele haber una idea o reflexión que me interesa compartir; por otro, algo más trivial, más anecdótico, pero que en mi cabeza funciona muy bien con la idea inicial. Estoy intentando darle sentido al proceso, pero en el fondo nada sigue un patrón preestablecido".

También preguntamos a Nadar si todos somos un poco actores en nuestras vidas, si nos cuesta mostrarnos como somos realmente. "Creo que somos complicados y vivimos en un contexto que también lo es. Todo cambia muy rápido, nos dicen constantemente como debemos ser y sentir. Resulta perturbador y tu autoestima está siempre a prueba. Y uno está ahí en medio, capeando el temporal, generalmente con cara de tonto, tratando de sobrevivir, y no le queda más remedio que adaptarse. Para ello, hay tantas estrategias como personas. Unas veces, ocultar algo es la mejor forma de seguir adelante. Otras veces, decir la verdad es la única vía. Otras tantas, no hay más remedio que hacer un poco de teatro para que la cosa no se complique demasiado…".