Los protagonistas de la versión de Romeo y Julieta de 1968 demandan a Paramount por "explotación sexual infantil"

Los actores Olivia Hussey y Leonard Whiting ha demandado a los estudios de cine Paramount acusándolos de explotación sexual infantil por una escena de desnudo en la película Romeo y Julieta, de 1968, cuando ambos eran adolescentes. La revista especializada Variety anunció que los protagonistas de la película dirigida por Franco Zeffirelli (1923-2019) presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Santa Mónica acusando a Paramount de explotarlos sexualmente y de distribuir imágenes de desnudos de niños adolescentes.

La demanda alega que el director del filme prometió a los actores que la película no contaría con desnudos y que en su lugar usarían ropa interior color piel en la escena de cama requerida para la narrativa.

Según los demandantes, días antes del rodaje Zeffirelli les suplicó a Hussey, de 15 años, y a Whiting, de 16, que actuaran desnudos con maquillaje corporal pues de no hacerlo la película fracasaría, y se comprometió a no fotografiar ni publicar ningún desnudo, faltando así a su promesa.

"Las imágenes de menores desnudos son ilegales y no deberían exhibirse", ha declarado el abogado de los actores, Solomon Gresen, a Variety. "Eran niños muy pequeños e ingenuos en los años 60 que no entendían a lo que se enfrentaban. De repente, se hicieron famosos a un nivel que nunca esperaron y, además, fueron violentados de una manera que no sabían cómo manejar".