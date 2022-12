Acaba amb èxit la 16a campanya d'excavació de Cornia Nou

El projecte d’investigació de Cornia Nou tancarà dia 23 de desembre la 16a campanya d’excavacions. Ara han estat presentats els últims avenços al mateix jaciment. La campanya 2022 ha permès identificar tot un conjunt d’habitacions així com les restes de fins a tres estructures de combustió a l’aire lliure i quatre als espais interiors, les quals es podrien relacionar amb funcions subsidiàries de processament complementàries a les que es duien a terme a l’interior de l’edifici.

Enguany, les feines s’han centrat en l’excavació dels exteriors de l’edifici oest del sector oest de Cornia Nou, on es localitza un gran conjunt arquitectònic format per un talaiot i dos edificis monumentals que se li adossen. Aquests grans edificis, objecte d’investigació en els darrers 15 anys, s’han interpretat com a espais on es centralitzava la gestió, el processament i l’emmagatzematge de productes agrícoles i ramaders durant les primeres fases de l’època talaiòtica (1100 a 600 aC).

Troballes molt interessants

Els materials associats a les estructures excavades són eines fetes amb pedra com dos morters, diversos molins manuals i percussors, i eines d’os com els punxons, però també restes de recipients de ceràmica fets a mà, com diversos fragments de grans contenidors de tipus “pitoide”, entre d’altres materials que estarien relacionats amb el processament d’aliments.



Els investigadors han localitzat una tap d’os circular d’uns 4 cm de diàmetre, amb una perforació a cada extrem. Tot i que recorda als taps dels contenidors cilíndrics que s’han trobat a espais funeraris com Sa Cova des Càrritx, la seva funció està per determinar.