El vocalista de The Specials, Terry Hall, ha muerto a los 63 años por una enfermedad, según ha anunciado este martes el grupo británico en Twitter. El conjunto musical en el que lucía su voz se formó en los años 60 y alcanzó el éxito con temas como A Message To You, Rudy, Rat Race o Ghost Town.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento, tras una breve enfermedad, de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes y compositores más brillantes de este país, ha producido alguna vez", así ha anunciado su muerte el grupo musical.

“It is with great sadness that we announce the passing, following a brief illness, of Terry, our beautiful friend, brother and one of the most brilliant singers, songwriters and lyricists this country has ever produced. (1/4) pic.twitter.com/qJHsI1oTwp“ — The Specials (@thespecials) December 19, 2022

Terry Hall fue un "padre maravilloso" y una de las personas "más amables, divertidas y auténticas", agrega el comunicado, en el que se destaca la música creada por el cantante.

"Todos los que lo conocieron y lo querían le echarán profundamente de menos", pero deja una "música notable" y "su profunda humanidad".

Su compañero de banda Neville Staple también ha tuiteado que estaba "profundamente entristecido" al enterarse de la muerte de Hall. "Sabíamos que Terry no estaba bien, pero no nos dimos cuenta de cuán grave era hasta hace poco", ha agregado.

“"I was deeply saddened to hear about Terry Hall's passing on Sunday. @SugaryStaple was called as we arrived in Egypt. We knew Terry had been unwell but didn't realise how serious until recently. We had only just confirmed some 2023 joint music agreements together. This has hit me pic.twitter.com/sHNMJIwPII“ — From THE SPECIALS Neville Staple (@NevilleStaple) December 19, 2022