Céline Dion cancela su gira europea de 2023 por problemas neurológicos

La cantante canadiense Céline Dion ha anunciado este jueves que sufre un problema neurológico llamado el síndrome de la persona rígida, por lo que ha aplazado la gira europea que iba a empezar en febrero de 2023.

En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, la artista ha explicado que desde hace tiempo sufre "problemas de salud" y que recientemente le han diagnosticado "un problema neurológico muy raro", conocido como síndrome de la persona rígida.

Se trata de una patología neurológica que afecta al sistema nervioso central y se caracteriza por "episodios de rigidez y espasmos de los músculos del tronco y de los brazos y piernas", según el Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales de Estados Unidos.

"Afecta a una persona entre un millón"

Céline Dion ha señalado a esta patología como la causa de los "espamos musculares" que sufre y ha aseverado que está siendo atendida por un equipo médico.

"Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos", ha señalado Dion en el vídeo, donde se emociona y señala entre lágrimas que "todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar".

Por este motivo, ha cancelado la gira europea que tenía previsto comenzar en 2023.

En concreto, ha reprogramado algunos conciertos para 2024 y otros han sido directamente suspendidos.

Con anterioridad, la cantante de éxitos como "My Heart Will Go On" ya había retrasado su gira europea un año, de 2022 a 2023, por los problemas musculares que finalmente han sido diagnosticados como síntomas de una rara enfermedad que en palabras de la propia artista "afecta a una persona entre un millón".

"Los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar, y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes", señala Dion, que expresa su esperanza de "estar ya en el camino de la recuperación".