El Gobierno va a regular el derecho de los informadores a no revelar sus fuentes, según ha anunciado este miércoles el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, pues, a su juicio, la legislación actual en la materia está obsoleta.

Para ello, la intención del Ejecutivo es que entre "en vigor en los próximos meses" una nueva regulación del derecho a la información que dé más garantías al periodista en su potestad de no revelar las fuentes.

Durante un debate sobre la desinformación en el Ateneo de Madrid, Bolaños ha explicado que el Ejecutivo ​va a regular "bien pronto" el desarrollo del derecho fundamental de los informadores a no revelar sus fuentes. "En eso estamos trabajando, para incorporarlo a la legislación vigente. (...) En los próximos meses espero que esa regulación este en vigor", ha indicado.

Para responder a las peticiones de organizaciones de periodistas

El ministro ha detallado que se ha "detectado" este tema después de las organizaciones de periodistas hayan pedido regular de forma más amplia el derecho fundamental que asiste a los informadores profesionales, el cual es una premisa del derecho a la información veraz de los ciudadanos.

Y ha explicado que le parece "muy razonable" la reivindicación del sector de que no revelar las fuentes sea un derecho para "garantizar mejor la posición de los medios cuando emiten información veraz". Además, ha concretado que no revelar las fuentes será un derecho "con excepciones muy tasadas y muy específicas" y que no pueda quedar "al albur como en la legislación anterior".

Cuando uno de los participantes en el debate le ha indicado que este es un derecho que ya recoge la ley, ha señalado que esta reforma "no debería preocupar a nadie a no ser que no se sienta representado por las asociaciones representativas" y ha insistido en que son estas las que han trasladado esta petición. Además, ha asegurado que están abiertos a seguir hablando sobre este tema.

Bolaños ha explicado que el derecho fundamental del ciudadano a recibir información veraz tiene un paso previo que es el derecho del informador a emitir esa información y que eso requiere garantías. Asimsmo, considera que existen "algunas debilidades del modelo para informadores de información veraz".

Por otro lado, Bolaños también ha señalado que en estos momentos se está gestionando un reglamento europeo sobre inteligencia artificial para combatir la desinformación y que en España se está llevando a cabo un proyecto piloto.