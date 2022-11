El marido de Pelosi es dado de alta del hospital días después del ataque

El marido de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha sido dado de alta este jueves del hospital de San Francisco donde se recuperaba del ataque sufrido el pasado viernes.

Paul Pelosi, de 82 años, fue sometido a una operación por una fractura de cráneo y otras heridas que sufrió después de que un hombre entrara a su residencia en la ciudad californiana y lo atacara con un martillo.

“The Pelosi family is thankful for the beautiful outpouring of love, support and prayers from around the world.



Paul remains under doctors’ care as he continues to progress on a long recovery process and convalescence. He is now home surrounded by his family who request privacy.“