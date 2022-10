De momento, ante el silencio del presidente saliente, algunos aliados y parte de su entorno político sí han reconocido un resultado "democrático". Así lo ha hecho su exministro de Justicia Sergio Moro, el mismo juez que condenó a Lula por corrupción de forma imparcial, lo que llevó a la anulación de las condenas del expresidente.

En un mensaje en Twitter, Moro ha reconocido que "la democracia es así". "El resultado de una elección no puede sobrepasar el deber de responsabilidad que tenemos con Brasil. Vamos a trabajar por la unión de los que quieren el bien del país", ha señalado.

“A democracia é assim. O resultado de uma eleição não pode superar o dever de responsabilidade que temos com o Brasil. Vamos trabalhar pela união dos que querem o bem do País. Estarei sempre do lado do que é certo! Estarei na oposição em 2023,respeitando a vontade dos paranaenses.“